سعر الذهب عيار 24 اليوم 21-5-2023

ثبت سعر أعلى أعيرة الذهب عيار 24 الأعلي فئة عند 2686 جنيها للشراء و 2743 جنيها للبيع في أول تعامل له اليوم الأحد الموافق 21-5-2023

التموين والذهب



قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب إن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين وجد أن هناك ارتفاعات قياسية مزعجة وغير مبررة في أسعار الذهب وهو ما أدى لاتخاذ قرارا بإعفاء واردات الذهب مع القادمين من الخارج من الجمارك.

وأوضح ناجي فرج في تصريحات صحفية، أن سعر الذهب في مصر أصبح أعلى من السعر في السعودية بحوالي 700 جنيه نتيجة لنقص المعروض، فقدم الوزير مقترحا لإعفاء الوافدين في المطارات والموانئ المصرية من الجمارك والرسوم، واصفا القرار بأنه قرار جيد ومحترم وله تأثير إيجابي على سوق الذهب المصري.

ونوه بأن هذا القرار سيؤدي إلى استقرار الأسواق وتأثيره لم يظهر بعد لأنه في البداية، ولكنه سيؤدي إلى الاستقرار وثبات الأسعار وسيؤدي إلى مصلحة كبيرة لسوق الذهب في مصر.

وتوقع حدوث انخفاض في سعر الذهب خلال الفترة المقبلة أو على الأقل سيحدث ثباتا في سعر الذهب لأننا وصلنا إلى مرحلة صعبة وسعر الذهب أصبح لحظيا وكل لحظة بسعر مختلف

توقعات الخبراء

وتوقع خبراء الذهب والمتعاملين في قطاع سوق المشغولات الذهبية، أن يعاود المعدن الأصفر صعوده بعد ثبات دام لأكثر من أسبوعين متأثرا بهبوط اقرب من 400 جنيه في الجرام الواحد.

استقرار السعر

سعر الذهب في مصر استقر مع بداية تعاملات اليوم الأحد ؛ دون أي تغيير في مخلات الصاغة، بعد أن ارتفع بصورة طفيفة لم تتجاوز 15 جنيها علي أساس يومي.

عيار 21



وبلغ سعر سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 2350 جنيها للبيع و 2400 جنيه للشراء

عيار 18



سجل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية جوالي 2014 جنيها للبيع و2057 جنيها للشراء

عيار 14



وصل سعر عيار 14 الأدني فئة لنحو 1567 جنيها للبيع و 1600 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب



وصل سعر الجنيه الذهب نحو 18.8 ألف جنيه للبيع و 19.2 ألف جنيه للشراء

أوقية الذهب



وسجلت أوقية الذهب نحو 83.53 ألف جنيه للبيع و 85.303 ألف جنيه للشراء.

كيلو الذهب



وبلغ سعر كيلو الذهب نحو 2.66 مليون جنيه للبيع و 2.742 مليون جنيه للشراء.



الذهب و البورصات العالمية

شهدت أسواق الذهب العالمية أسوأ أسبوع تداول منذ فبراير الماضي لتسجل الانخفاض الأسبوعي الثاني على التوالي، ولكن نهاية تداولات الأسبوع جاءت مختلفة بتعافي كبير للذهب وتعويضه جزء من الخسائر في ظل تغير الأوضاع في الأسواق العالمية.

انخفضت أسعار الذهب الفورية بنسبة 1.5% خلال الأسبوع الماضي وسجلت أدنى مستوى في 6 أسابيع عند 1951 دولار للأونصة، حسب تحليل منصة جولد بيليون، وشهد هذا الأسبوع تغيرات واضحة في توجهات الأسواق بسبب تصريحات أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي، فمنذ بداية الأسبوع خرج العديد من أعضاء الفيدرالي بتصريحات تفيد أن التضخم لا يزال بعيد عن هدف البنك وأن رفع أسعار الفائدة مجدداً في اجتماع يونيو القادم أمراً لا بد منه، ونتيجة لذلك تم تسعير الأسواق على رفع جديد في أسعار الفائدة ووصلت التوقعات إلى قرابة 50%.



هذه التطورات تسببت في انخفاض كبير في مستويات الذهب ودفعه إلى كسر المستوى النفسي 2000 دولار لأسفل، منذ رفع أسعار الفائدة ليتم جذب الاستثمارات بعيداً عن الذهب الذي لا يقدم عائد مقارنة مع السندات الحكومية التي تنتعش برفع الفائدة.

ولكن في اليوم الأخير في التداول قال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن الفيدرالي قد لا يضطر إلى رفع الفائدة بسبب شروط الائتمان المصرفي المتشددة، وأن الأسواق تقوم بتسعير الفائدة بمسار مختلف عن البنك، كما أشار إلى أن البنك لم يتخذ أي قرارات بشأن الفترة الزمنية التي قد تكون مناسبة للإبقاء على سعر الفائدة مرتفع.



وتسببت هذه التصريحات من قبل رئيس الفيدرالي في عكس توجهات الأسواق بشكل كامل، بداية من التسعير في الأسواق بشأن رفع الفائدة في يونيو الذي تراجع إلى 18.5%، وهو ما انعكس على الذهب بشكل إيجابي كبير دفعه إلى تعويض جزء كبير من خسائره التي سجلها منذ بداية الأسبوع.

التوقعات الآن تشير أن الذهب قد يعود إلى استكمال الارتفاع والعودة لاختراق المستوى 2000 دولار، خاصة أن المنطقة السعرية حول 1940 – 1950 دولار لم يتم المساس بها من قبل الذهب وهي تعد منطقة حرجة بالنسبة لاتجاهات الذهب.

الذهب ومحلات الصاغة

ارتفع سعر الذهب في مصر بختام التعاملات أمس السبت في محلات الصاغة بمقدار قارب علي 100 جنيه في يوم واحد، بعد ان كسر جمود التراجع حتي نهاية الخميس الماضي.

ورصدت كاميرا “صدى البلد” خلال جولتها بأحد محلات الصاغة، صعودا لسعر المعدن الأصفر في محلات الصاغة.

وسجل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 2400 جنيه بدون مصنعية في أحد محلات الصاغة.

وصعد كذلك عيار 18 الوسط بين الأعيرة الذهبية ليسجل 2057 جنيه للجرام الواحد.

وتبعه عيار 24 الأعلي فئة بين المشغولات الذهبية ليصل لـ 2742 جنيه



ووصل سعر سبيكة الذهب بوزن جرام واحد - 2742 جنيه .

قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إنه تقرر إعفاء السبائك الذهبية وجنيهات الذهب الواردة مع المصريين في الخارج من الرسوم الضريبية - القيمة المضافة - بجانب الإعفاء الجمركي لمدة 6 أشهر.. فيما يتم فرض رسم ضريبة القيمة المضافة بين 6 و11 جنيها لكل جرام على المشغولات الذهبية بجانب الإعفاء الجمركي.

تحسن الأسعار

توقع الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية انخفاض أسعار الذهب في الفترة المقبلة بعد قرار مجلس الوزراء باتاحة دخول المصريين بالخارج من الجمارك بمقتنياتهم من الذهب دون دفع رسوم جمركية.

وأوضح أن أسعار الذهب شهدت شطحات بسبب زيادة الطلب خاصة على السبائك والجنيهات وليس المشغولات، لافتا إلى أن قرار مجلس الوزراء الأخير سيسمح بزيادة المعروض في الأسواق وهو ما سيعمل بشكل كبير على خفض الأسعار.

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الدولة وضعت اللمسات النهائية لمدينة الذهب والتي ستقام علي مساحة 100 فدان.

وأوضح ساعد أول وزير التموين أنها ستقام على عدة مراحل في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى عدم نقل الصاغة القديمة، ومن يريد من الصناع المشاركة بالمدينة متاح له التقديم.

ولفت إلى أن قرار مجلس الوزراء على إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة لمدة 6 أشهر.

وأكد عشماوي أن القرار يساهم في زيادة حجم المعروض، مما يعمل على استقرار أسعار المعدن الثمين في الأسواق المصرية.