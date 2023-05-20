عاود الصعود .. سعر الذهب يكسر جمود التراجع

ارتفع سعر الذهب في مصر بختام التعاملات اليوم السبت في محلات الصاغة بمقدار قارب علي 100 جنيه في يوم واحد، بعد ان كسر جمود التراجع حتي نهاية الخميس الماضي.

ورصدت كاميرا “صدى البلد” خلال جولتها بأحد محلات الصاغة، صعودا لسعر المعدن الأصفر في محلات الصاغة.

وسجل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 2400 جنيه بدون مصنعية في أحد محلات الصاغة.

وصعد كذلك عيار 18 الوسطي بين الأعيرة الذهبية ليسجل 2057 جنيه للجرام الواحد.

وتبعه عيار 24 الأعلي فئة بين المشغولات الذهبية ليصل لـ 2742 جنيه



ووصل سعر سبيكة الذهب بوزن جرام واحد - 2742 جنيه .

وعلي سياق متصل فقد أظهرت منصة إيجيبت جولد برايس توداي، ارتفاعا لسعر الذهب بمتوسط طفيف عن أمس بمقدار 15 جنيه علي الأقل في الجرام الواحد علي مستوي محلات الصاغة منذ أمس الجمعة.



وسجل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 2350 جنيه للبيع و 2400 جنيه للشراء.



بلغ سعر عيا 24 الأعلي فئة نحو 2686 جنيه للشراء و 2743 جنيه للبيع



سجل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية جوالي 2014 جنيه للبيع و 2057 جنيه للشراء



وصل سعر عيار 14 الأدني فئة لنحو 1567 جنيه للبيع و 1600 جنيه للشراء



وصل سعر الجنيه الذهب نحو 18.8 ألف جنيه للبيع و 19.2 ألف جنيه للشراء



وسجلت اوقية الذهب نحو 83.53 ألف جنيه للبيع و 85.303 ألف جنيه للشراء



وبلغ سعر كيلو الذهب نحو 2.66 مليون جنيه للبيع و 2.742 مليون جنيه للشراء.

التموين والذهب



وقال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب إن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين وجد أن هناك ارتفاعات قياسية مزعجة وغير مبررة في أسعار الذهب وهو ما أدى لاتخاد قرار بإعفاء واردات الذهب مع القادمين من الخارج من الجمارك.

وأوضح ناجي فرج في تصريحات صحفية، أن سعر الذهب في مصر أصبح أعلى من السعر في السعودية بحوالي 700 جنيه نتيجة لنقص المعروض فقدم الوزير مقترحا لإعفاء الوافدين في المطارات والموانئ المصرية من الجمارك والرسوم، واصفا القرار بأنه قرار جيد ومحترم وله تأثير إيجابي على سوق الذهب المصري.

ونوه بأن هذا القرار سيؤدي إلى استقرار الأسواق وتأثيره لم يظهر بعد لأنه في البداية، ولكنه سيؤدي إلى الاستقرار وثبات الأسعار وسيؤدي إلى مصلحة كبيرة لسوق الذهب في مصر.

وتوقع حدوث انخفاض في سعر الذهب خلال الفترة المقبلة أو على الأقل سيحدث ثباتا في سعر الذهب لأننا وصلنا إلى مرحلة صعبة وسعر الذهب أصبح لحظيا وكل لحظة بسعر مختلف.



