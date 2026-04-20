مستقبل أرتيتا على المحك.. خسارة أرسنال أمام السيتي تفتح باب الشكوك قبل الحسم

تسببت خسارة أرسنال أمام مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 على ملعب الاتحاد مساء أمس، الأحد، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي، في تصاعد الجدل حول مستقبل المدرب ميكيل أرتيتا، مع تراجع نتائج الفريق في مرحلة حاسمة من الموسم.

تراجع سريع بعد بداية واعدة

كان أرسنال قبل أسابيع قليلة يعيش أفضل فتراته، متصدرًا الدوري الإنجليزي الممتاز، ومنافسًا على أكثر من جبهة محلية وقارية، إلا أن النتائج الأخيرة قلبت المشهد، بعد خسارة كأس الرابطة والخروج من كأس الاتحاد، إلى جانب فقدان الاستقرار في الدوري.

ورغم استمرار الفريق في دوري أبطال أوروبا وبلوغه نصف النهائي، فإن خطر إنهاء الموسم دون ألقاب بات مطروحًا بقوة.

إدارة داعمة.. لكن بحذر

تشير تقارير إلى أن إدارة النادي لا تزال متمسكة بأرتيتا، الذي يمتد عقده حتى 2027، لكنها تتابع الوضع عن كثب، في ظل احتمالية إعادة تقييم المشروع بنهاية الموسم إذا استمر التراجع.

آراء متباينة حول مصيره

الجدل لم يقتصر على الإدارة، إذ رفض نايجل وينتربيرن فكرة إقالة المدرب في الوقت الحالي، معتبرًا أن الحكم يجب أن يكون بعد نهاية الموسم.

في المقابل، يرى جيمي كاراجر أن إدارة أرسنال قد تواجه قرارًا صعبًا حال غياب البطولات، رغم العمل الإيجابي الذي قدمه أرتيتا خلال السنوات الماضية.

أسابيع حاسمة

يبقى مستقبل المدرب الإسباني مرهونًا بما سيقدمه الفريق في المباريات المتبقية، حيث ستحدد النتائج النهائية ما إذا كان أرتيتا سيواصل مشروعه مع أرسنال، أم أن النادي سيتجه نحو تغيير فني قبل انطلاق الموسم الجديد.