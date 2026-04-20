الهلال الأحمر يدفع قافلة «زاد العزة» الـ 180 بمساعدات 4 آلاف طن

أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم ، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» 180، حاملة عدد من الشاحنات في اتجاه قطاع غزة، بحمولة أكثر من 4,675 طنًا من المساعدات الإنسانية الشاملة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

شملت القافلة في يومها الـ 180: سلال غذائية، دقيق، مواد إغاثية، مستلزمات عناية شخصية، والمواد البترولية اللازمة لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع، فضلًا عن البطاطين، الملابس، المراتب، والخيام لإيواء المتضررين .

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية، وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تجاوزت 900 ألف طن، بجهود أكثر من 65 ألف متطوع بالجمعية.