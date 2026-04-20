سجلت محافظة الوادي الجديد، حادثتي إصابة طفلين إثر تعرضهما للدغات عقارب سامة، بالتزامن مع موجة التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، والتي شملت رياحًا محملة بالأتربة وارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، مما أدى إلى خروج الزواحف من جحورها بحثًا عن أماكن أكثر رطوبة.



إصابة طفلين بلدغات عقارب في الوادي الجديد

وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول المصابين إلى مستشفيات الخارجة والفرافرة.

وبالفحص، تبين تعرض الطفل "ياسين عرفه عبد اللاه" (3 أعوام) للدغة عقرب داخل منزله بقرية النهضة بمركز الفرافرة، فيما أصيب الطفل "إبراهيم عنتر أحمد" (10 أعوام) بمنطقة حي "السبط البحري" بمدينة الخارجة.

وجرى نقل الطفلين على الفور إلى مستشفى الخارجة التخصصي ومستشفى الفرافرة المركزي، حيث جرى حقنهما بمصل العقرب المتوفر بمديرية الصحة، كما جرى وضعهما تحت الملاحظة الطبية الدقيقة للتأكد من استقرار حالتهما الصحية وتجاوز مرحلة الخطر.