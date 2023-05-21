إهانة لى ولأسرتي.. تعليق نارى من عمرو مصطفى ضد حمو بيكا

علق الفنان عمرو مصطفى على أغانى المهرجانات وما اذا كان يمكن ان يقدم حمو بيكا بعض من اغانية التى طرحها فى فترة ماضية.

وجاء رد عمرو مصطفى فى مداخلة هاتفية باحدى البرامج التليفزيونية : أن غناء حمو بيكا لاغانى خاصة بى اعتبرها نوعا من الاهانة لى ولاسرتى.

فاجأ عمرو مصطفى الوسط الفني وأعلن عن استخدامه لتقنية الذكاء الاصطناعي، فى تسجيل أغنية جديدة للراحلة أم كلثوم من ألحانه.

وكتب فى بداية الأمر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: على مدار ٢٤ سنة قدمت العديد من الألحان لنجوم الوطن العربي، ومؤخرا مع تطور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي .. حبيت اسمع لو كوكب الشرق السيدة أم كلثوم غنت من ألحان عمرو مصطفى هيكون إيه الناتج تعالوا نسمع سوا صوت كوكب الشرق / أم كلثوم من ألحان/ عمرو مصطفى ، وقريبا .. هتسمعوا الاغنية كاملة.

صدمة عالم الفن ومحسن جابر

وفور إعلان عمرو مصطفى عن نيته لتقديم أغنية بصوت الراحلة أم كلثوم باستخدام خاصية الذكاء الاصطناعي، قرر المنتج محسن جابر فى تحذير عمرو مصطفى من هذه الخطوة، خاصة وأن حقوق الملكية الفكرية للراحلة أم كلثوم تعود إلى محسن جابر وشركة عالم الفن التى يمتلكها ويقوم بإدارتها حاليًا نجله محمد جابر.

تهديد محسن جابر لعمرو مصطفى

وكلف محسن جابر المكتب الإعلامي لشركته بإصدار بيان صحفي ليحذر فيه عمرو مصطفى أو غيره من استخدام صوت أم كلثوم، فى أي عمل دعائى واستشهد على ذلك بواقعة مماثلة فى أوروبا عندما قامت إحدى الشركات باستنساخ أصوات المغنيين العالميين دريك وذا ويكند وهو ما جعل شركة يونيفرسال تقوم بتحذير هذه الشركات من استخدام أصوات المغنين التابعة لهم وطالبوا بتعويض كبير.

وجاء فى البيان الصادر من محسن جابر تحذير صريح لعمرو مصطفى إذا قرر تقديم صوت أم كلثوم وجاء فى البيان: لا يجرؤ أحد بما فيهم الفنان عمرو مصطفى - رغم علاقتى الوطيدة به – أن يستخدم الذكاء الاصطناعى، لاستحضار صوت كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، أو استعمال اسمها وصورتها فهناك حقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم.

عمرو مصطفى لن يتراجع عن فكرته

الأمر لم ينته عن هذا الحد فبعد تهديد محسن جابر لعمرو مصطفى بمقاضاته حيال تنفيذ فكرته، قرر عمرو مصطفى الإعلان عن تنفيذ فكرته ولكن دون ذكر اسم المطرب أو صورته، فى محاولة منه لتجنب وقوعة فى أزمة الحقوق الفكرية والأدبية التى يمتلكها محسن جابر.

رد عمرو مصطفى على محسن جابر

لم يتنازل عمرو مصطفى عن فكرته وبالرغم من تحذير محسن جابر وعالم الفن له، إلا أنه أعلن أن مشروعه والذى يعتبره حلما من أحلام حياته أن يقوم بتلحين أغنية لأم كلثوم قائم، ولكن سوف يقوم بعدم وضع أى اسم أو صورة لأي شخص ينتمى لأى شركة إنتاج.

رأى أهل المزيكا فى خاصية الذكاء الاصطناعي

ومن ناحية أخرى حرصت صدى البلد على معرفة رأى أهل المزيكا فى التقنية الجديدة لاستحضار صوت أم كلثوم أو أى مطرب أخر فكان رأى الملحن صلاح الشرنوبي إن استخدام هذه التقنية في تقديم أغنيات بأصوات أكثر من مطرب أمر خطر، وأعتقد أنه يتعارض مع حقوق الملكية الفكرية.

أما الناقدة ماجدة خيرالله فقالت الذكاء الاصطناعي سوف يهدد مطربين على قيد الحياة بشكل كبير، فحين تقوم بتركيب صوت فنان راحل على أغنية مثل أم كلثوم أو أسمهان، فإن هذا سوف يؤثر على المطربين الذين يعملون فى الوقت الراهن.