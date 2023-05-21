تفاصيل انطلاق الدورة الـ7 لمهرجان «منصات» للأفلام في سينما زاوية

يعلن مهرجان «منصات» للأفلام عن انطلاق دورته السابعة في الفترة من 25 إلى 27 مايو الجاري بسينما «زاوية» بوسط القاهرة.

وتقام الدورة السابعة للمهرجان هذا العام بعد توقف دام لعامين بسبب جائحة فيروس كورونا، ومن المقرر أن تنطلق الأنشطة من خلال معرض «دايرين»، الذي يضم صورًا لمجموعة مختارة من الأفلام القصيرة.

ومن المنتظر أن يستمتع رواد المهرجان بمشاهدة العديد من الأفلام، وذلك عبر 9 «منصات»، إذ تعد كل منصة بمثابة عرض لعدة أفلام، حيث يشارك 57 فيلمًا مقسمين كالآتي: 21 فيلمًا روائيًا قصيرًا، و13 فيلمًا وثائقيا قصيرًا، و15 فيلمًا روائيًا من أفلام الطلاب، و8 أفلام وثائقية من أفلام الطلاب، بجانب فيلم حصل على منحة سابقة من المهرجان ويعرض خارج المسابقة.

كما يقام معرض الصور وعروض الأفلام المشاركة، ويشهد المهرجان أيضًا عقد ندوة حول التصوير السينمائي بعنوان «البحث عن الصورة» يديرها المخرج «بسام مرتضى»، وذلك يوم الخميس الموافق 25 مايو في تمام الساعة الـ9 مساءً.

ويكرم المهرجان الفنان «أحمد كمال»، الذي سيقدم خلال الأنشطة المتاحة جميعها مجانًا للجمهور، محاضرة خاصة عن حرفة التمثيل بعنوان «فن التعاون» يديرها المخرج «بسام مرتضى»، وذلك يوم السبت الموافق 27 مايو في تمام الساعة الـ4 عصرًا.

ويعقب محاضرة «كمال» حفل ختام المهرجان، إذ سيقام في نفس اليوم في تمام الساعة الـ6 مساءً، حيث سيتم الإعلان خلاله عن الأفلام الفائزة بالـ17 جائزة المقررة، بقيمة 165 ألف جنيه مصري، والمشاريع الفائزة بمنح الإنتاج، بإجمالي 120 ألف جنيه، وذلك بحضور أعضاء لجنتي التحكيم ومنح الإنتاج وصانعي الأفلام المشاركين بأعمالهم ومجموعة من عشاق السينما المستقلة.

وتضم لجنة التحكيم كل من المخرجة والمنتجة «منى أسعد»، والكاتب والمخرج والمنتج «شريف البنداري» والممثلة «منى هلا»، فيما تضم لجنة منح الإنتاج كل من المخرج «مروان عمارة» والكاتبة والمنتجة «قسمت السيد» والمونتيرة «سارة عبد الله».

شارك في إعداد برنامج دورة هذا العام 8 من المبرمجين؛ هم المبرمج والناقد السينمائي «محمد طارق» والممثلة «هديل حسن» والكاتبة «علياء طلعت» والمخرج والمصور السينمائي «طارق أبو أمين» والمخرج ومدرس السينما «مينا هاني عبد الملك» والمصورة السينمائية «عزة كلفت» والكاتبة «تسبيح ماهر».

وحرصًا على توسيع وتعزيز ما يقدمه «منصات» من دعم لشباب السينمائيين وصانعي الأفلام الطامحين، قررت إدارة المهرجان هذا العام زيادة الجوائز الحرفية، حيث كان يبلغ عددها في الدورات السابقة 9 جوائز بقيمة 45 ألف جنيه لتصبح 11 جائزة بقيمة 55 ألف جنيه، لتضم جائزتين جديدتين لأفضل تصوير ومونتاج بالأفلام الوثائقية. كما تقرر أيضًا زيادة إجمالي منح الإنتاج التي يقدمها المهرجان من 70 ألف جنيه إلى 120 ألف جنيه.

وقال المهندس «علي فرماوي»، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «مصر دوت بكرة» لتنمية المهارات، التي تقدم مهرجان «منصات»: «ما أتمناه هو أن نصل إلى عدد أكبر من بناتنا وأولادنا، وأن نعطي لهم (منصة) للتفكير بشكل مختلف».

يشار إلى أن مهرجان «منصات» للأفلام كان يعرف في السنوات الماضية باسم مهرجان «مصر دوت بكرة» للأفلام، ويهدف إلى تسليط الضوء على الفنانين الموهوبين في السينما المستقلة بمصر، وذلك من خلال برنامج يركز حصريًا على الأفلام القصيرة.