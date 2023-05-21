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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

9 دقائق تصفيق لصناع فيلم Killers Of The Flower Moon في مهرجان كان

مارتن سكورسيزي وروبرت
مارتن سكورسيزي وروبرت دي نيرو

نال صناع فيلم Killers Of The Flower Moon ، حوالي 9 دقائق تصفيق عقب عرضه ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي. 

 

لمشاهدة كلمة مارتن سكورسيزي من هنا

حضر كل من المخرج مارتن سكورسيزي، وليوناردو دي كابريو، وروبرت دي نيرو، وغيرهم من أبطال فيلم Killers Of The Flower Moon عرضه الأول في مهرجان كان، والتقطوا جميعا الصور التذكارية على السجادة الحمراء. 

 

فيلم مارتن سكورسيزي الجديد Killers Of The Flower Moon يصنف على أنه عمل عن الجريمة، يكشف أحداث حقيقية وقعت في بداية تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية. 

 

لمشاهدة تريلر الفيلم من هنا

 

وحظي كل من ليوناردو دي كابريو، وبطلة الفيلم ليلي جلادستون على الحظ الأوفر من التحية، والتصفيق من قبل الجمهور، فيما وصف النقاد نجم تيتانيك على أنه يقدم خلاله أفضل أداء له على الإطلاق. 

 

تمتد أحداث فيلم Killers Of The Flower Moon على مدار 3 ساعات و26 دقيقة، وبدء عرضه متأخرا عن موعده بحوالي 40 دقيقة مثل حال الكثير من العروض في مهرجان كان هذا العام بحسب شكوى الصحفيين والنقاد. 

 

وشكر مارتن سكورسيزي الجمهور على تقديرهم الكبير لفيلمه الجديد، مشيرا إلى أنه لم يتلق مثل هذه التحية والحفاوة من قبل.

 

فيلم Killers Of The Flower Moon يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم ليوناردو دي كابريو، روبرت دي نيرو، وتدور أحداثه حول جريمة وقعت أحداثها في محمية أمريكية ومقتبس من رواية خيالية. 

 

فيلم Killers of the Flower Moon مقتبس من رواية من الأكثر مبيعا، وبلغت ميزانيته حوالي 200 مليون دولار، وهو إحدى الأعمال الكبيرة المنتظرة.

 

فيلم Killers Of The Flower Moon سيعرض في أكتوبر المقبل بعدد محدود من السينمات في أمريكا، لمدة 45 يوما، قبل طرحه رسميا عبر منصة أبل تي في، وهو التوجه العالمي لعرض الأفلام مؤخرا عقب جائحة كورونا. 

 

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