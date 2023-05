موعد طرح فيلم Killers Of The Flower Moon بعد مهرجان كان

يستعد المخرج مارتن سكورسيزي لعرض فيلمه الجديد Killers Of The Flower Moon ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، خارج المسابقة، قبل طرحه في السينمات العالمية.

فيلم Killers Of The Flower Moon سيعرض في أكتوبر المقبل بعدد محدود من السينمات في أمريكا، لمدة 45 يوما، قبل طرحه رسميا عبر منصة أبل تي في، وهو التوجه العالمي لعرض الأفلام مؤخرا عقب جائحة كورونا.

فيلم Killers Of The Flower Moon يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم ليوناردو دي كابريو، روبرت دي نيرو، وتدور أحداثه حول جريمة وقعت أحداثها في محمية أمريكية ومقتبس من رواية خيالية.

فيلم Killers of the Flower Moon مقتبس من رواية من الأكثر مبيعا، وبلغت ميزانيته حوالي 200 مليون دولار، وهو إحدى الأعمال الكبيرة المنتظرة.

نجوم مهرجان كان

من المتوقع أن يحضر كل من هاريسون فورد ومادس ميكلسن، وفيبي والر بريدج وأنتونيو بانديراس لحضور عرض الجزء الأخير من ملحمة إنديانا جونز الشهيرة، Indiana Jones and the Dial of Destiny.

ومن مفاجآت مهرجان كان هذا العام هو حضور جوني ديب حفل الافتتاح، الذي يشهد عرض فيلمه Jeanne du Barry، ويقدم فيه شخصية لويس الخامس عشر.

وينتظر الجميع رؤية توم هانكس وسكارليت جوهانسون ومارجو روبي، وإدوارد نورتون لحضور عرض فيلمهم الجديد Asteroid City، الذي يضم عدد كبير من نجوم هوليوود.