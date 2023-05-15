عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موعد طرح فيلم Killers Of The Flower Moon بعد مهرجان كان

مشهد من الفيلم
مشهد من الفيلم

يستعد المخرج مارتن سكورسيزي لعرض فيلمه الجديد Killers Of The Flower Moon ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، خارج المسابقة، قبل طرحه في السينمات العالمية. 

فيلم Killers Of The Flower Moon سيعرض في أكتوبر المقبل بعدد محدود من السينمات في أمريكا، لمدة 45 يوما، قبل طرحه رسميا عبر منصة أبل تي في، وهو التوجه العالمي لعرض الأفلام مؤخرا عقب جائحة كورونا. 

 

فيلم Killers Of The Flower Moon يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم ليوناردو دي كابريو، روبرت دي نيرو، وتدور أحداثه حول جريمة وقعت أحداثها في محمية أمريكية ومقتبس من رواية خيالية. 

 

فيلم Killers of the Flower Moon مقتبس من رواية من الأكثر مبيعا، وبلغت ميزانيته حوالي 200 مليون دولار، وهو إحدى الأعمال الكبيرة المنتظرة.

txt

موعد العرض الأول لفيلم "وداعا جوليا" السوداني في مهرجان كان

txt

توم هانكس وروبرت دي نيرو.. نجوم سجادة مهرجان كان الحمراء هذا العام

نجوم مهرجان كان 

 

من المتوقع أن يحضر كل من هاريسون فورد ومادس ميكلسن، وفيبي والر بريدج وأنتونيو بانديراس لحضور عرض الجزء الأخير من ملحمة إنديانا جونز الشهيرة، Indiana Jones and the Dial of Destiny.

 

ومن مفاجآت مهرجان كان هذا العام هو حضور جوني ديب حفل الافتتاح، الذي يشهد عرض فيلمه Jeanne du Barry، ويقدم فيه شخصية لويس الخامس عشر. 

 

وينتظر الجميع رؤية توم هانكس وسكارليت جوهانسون ومارجو روبي، وإدوارد نورتون لحضور عرض فيلمهم الجديد Asteroid City، الذي يضم عدد كبير من نجوم هوليوود.

مهرجان كان Killers of the Flower Moon مارتن سكورسيزي أفلام دي كابريو روبرت دي نيرو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

450 جنيها انخفاضا.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة للمصريين

انتهى التعويم| الدولار يتراجع في العقود الآجلة وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

تراجع الطلب على الذهب يدفع الأسعار للتراجع 80 جنيها

عقبة الثالثة عصرا.. بشرى لـ الأهلي أمام صن داونز بنهائي دوري الأبطال

بعد الإفراج عن أكبر كمية أعلاف.. انخفاض مفاجئ فى أسعار الدواجن الآن

بعد الانخفاض.. شعبة الذهب: الآن هو أنسب وقت لشراء المعدن الأصفر

وصل إلى أدنى مستوياته.. لماذا انخفض سعر الدولار في السوق السوداء؟

الذهب يتراجع 500 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

الرقابة المالية تقرر زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر

100مليون جنيه.. صحة النواب توافق على تقديم دعم إضافي لموازنة قطاع خدمات الدم

بعد عودة العلاقات مع السعودية| وزير الاقتصاد الإيراني أمام المسجد النبوي |فيديو

اتفاق جديد بين أوكرانيا وحلفائها.. زيلينسكي يتحدث عن قرارات مهمة للغاية قريبا

أمين الناتو يخيّب ظن زيلينسكي بشأن انضمام أوكرانيا .. ما الأمر؟

ذهبها لمع في عيني .. اعتراف صادم من المتهم بقتل عجوز الهرم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كريم بورليه بأسهل الخطوات

هل يمكن أن تسبب الرياضة الربو.. مفاجأة صادمة

معلومات صادمة| ما الفرق بين قصور القلب والنوبة القلبية

حقيقة اعتلاء سيدة المنبر بدون حجاب في المغرب

فيديو

اقتحموا الشقة على زوجته وطفلته.. مقتل عامل على يد 3 أشخاص بالمنوفية

البنك المركزي يعلق على صور العملة البلاستيكية فئة 1000 جنيه

كتل هوائية صحراوية.. موجة حارة تبدأ اليوم وتستمر 72 ساعة

اشتري دلوقتي.. انخفاض أسعار الذهب بشكل مغري واستقرار الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ