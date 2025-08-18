دخول 1450 شاحنة مساعدات إلى غزة منذ 27 يوليو الماضي

قال مُراسل "القاهرة الإخبارية"، عبد المنعم إبراهيم، إن قافلة المساعدات السابعة عشرة، والتي تحمل اسم "زاد العزة"؛ بدأت في التحرك تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وأفاد "إبراهيم" بأنَّ الشاحنات اصطفت استعدادًا للدخول، وهي تحمل مساعدات إنسانية مقدمة من الهلال الأحمر المصري، تضمنت سلالًا غذائية مكوّنة من سلع أساسية.

وأوضح أنَّ الشاحنات تتحرك تباعًا نحو المعبر، حيث تدخل من البوابة الجانبية الملاصقة لمعبر رفح من الجانب المصري، مشيرًا إلى أن هذه المساعدات تصل أولًا إلى مراكز لوجستية في مدينة العريش لإعادة تجهيزها قبل إدخالها إلى القطاع.

وأضاف المراسل أنَّ عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة منذ 27 يوليو الماضي تجاوز 1450 شاحنة، في إطار الجهود المستمرة لتوفير الإغاثة الإنسانية.