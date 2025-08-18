مواعيد مباريات اليوم الإثنين 18-8-2025

تقام اليوم الإثنين 18-8-2025 العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم، على أبرزها مباريات كأس ألمانيا حينما يلعب فريق بوروسيا دورتموند أمام إيسين وفي الدوري الإنجليزي يلعب ليدز يونايتد أمام إيفرتون.

الدوري الإسباني

إلتشي vsريال بيتيس – الساعة 10 مساء -قناة beIN Sports HD 3

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد vs إيفرتون – الساعة 10 مساء - قناة beIN Sports HD 1

كأس إيطاليا

تشيرينيولا vs فيرونا – الساعة 7 مساء

سبيزيا vs سامبدوريا – الساعة 7:30 مساء

أودينيزي vs كاراريسي – الساعة 9:45 مساء

تورينو vs مودينا – الساعة 10:15 مساء

كأس ألمانيا

برويسين مونستر vs هيرتا برلين – الساعة 7 مساء

إف سي شفاينفورت vs فورتونا دوسيلدورف – الساعة 7 مساء

دينامو دريزدن vs ماينتس – الساعة 7 مساء

إيسين vs بوروسيا دورتموند – الساعة 9:45 مساء

أمم أفريقيا للمحليين

جنوب أفريقيا vs أوغندا – الساعة 8 مساء

الجزائر vs النيجر – الساعة 8 مساء.