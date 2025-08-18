قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسمياً.. حظر الكلام في السياسة بالمدارس خلال العام الدراسي الجديد
التليفونات والمجاملات .. منشور غير متوقع من خالد الغندور لسبب صادم
خريطة مسارات وتحويلات وتوقيتات تساعدك بعد إعلان إغلاق 26 يوليو 6 أيام
انسرق مني عمري.. المطربة السورية سارة فرح تعلن اعتزالها
بعد شكاوى سوء الأرضية.. ماذا قال شوبير عن كثافة المباريات على ستاد القاهرة
اعصار ايرين يتحول إلى المرحلة الأخطر ويهدد سواحل شرق الولايات المتحدة
سحل زوجة شقيقه على السلالم في الشرقية.. المتهم يواجه هذه العقوبة
أذكار الصباح كاملة.. اغتنم فضلها ولا تتكاسل عن ترديدها
محمد صلاح يقتحم المربع الذهبي في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي التاريخيين
صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم الإثنين
قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر
رحيل د. صابر عبد الدايم عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الأسبق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 18-8-2025

تقام اليوم الإثنين 18-8-2025 العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب  العالم، على أبرزها مباريات كأس ألمانيا حينما يلعب فريق بوروسيا دورتموند أمام إيسين وفي الدوري الإنجليزي يلعب ليدز يونايتد أمام إيفرتون.

الدوري الإسباني

إلتشي vsريال بيتيس – الساعة 10 مساء -قناة beIN Sports HD 3

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد vs إيفرتون – الساعة 10 مساء - قناة beIN Sports HD 1

كأس إيطاليا

تشيرينيولا vs فيرونا – الساعة 7 مساء

سبيزيا vs سامبدوريا – الساعة 7:30 مساء

أودينيزي vs كاراريسي – الساعة 9:45 مساء

تورينو vs مودينا – الساعة 10:15 مساء

كأس ألمانيا

برويسين مونستر vs هيرتا برلين – الساعة 7 مساء

إف سي شفاينفورت vs فورتونا دوسيلدورف – الساعة 7 مساء

دينامو دريزدن vs ماينتس – الساعة 7 مساء

إيسين vs بوروسيا دورتموند – الساعة 9:45 مساء

أمم أفريقيا للمحليين

جنوب أفريقيا vs أوغندا – الساعة 8 مساء

الجزائر vs النيجر – الساعة 8 مساء.

