زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة

ضرب زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، اليوم، أجزاء من بابوا غينيا الجديدة، وفقًا لما أعلنته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأشارت الهيئة إلى أن مركز الزلزال وقع على بُعد نحو 79 كيلومترًا من مدينة بوبونديتا، وعلى عمق يقدّر بحوالي 78.9 كيلومتر تحت سطح الأرض.

يذكر أن بابوا غينيا الجديدة تقع ضمن "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة معروفة بنشاطها الزلزالي والبركاني المرتفع، حيث تضم نحو 90% من البراكين النشطة في العالم.

وكانت البلاد قد شهدت في فبراير 2018 زلزالًا مدمّرًا أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، وتسبب في انهيارات أرضية دفنت العديد من القرى.