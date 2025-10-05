الدفاع الروسية: تدمير مستودع ذخيرة أوكراني في دونيستك

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن عناصر استطلاع الفرقة المدفعية السادسة التابعة لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية، وباستخدام طائرة مسيرة، اكتشفت مستودعًا للذخيرة الميدانية للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كراماتورسك - دروجكوفسكي، في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية، اليوم /الأحد/ - "كشف استطلاع الطائرات المسيرة، مستودع ذخيرة ميدانيًا للقوات المسلحة الأوكرانية، وتم نقل الإحداثيات على الفور إلى رجال المدفعية".

وأضاف البيان، "قامت طواقم مدفعية "مستا- بي" بالتعامل مع الهدف، ودمرت مستودع العدو بالضربة الأولى، التفجير تسبب بالقضاء تماما على المستودع بما فيه".

وأشارت الوزارة، إلى أن الإجراءات المنسقة بين طواقم المسيرات الاستطلاعية، والمدفعية، كانت حاسمة في ضرب أهداف العدو الحساسة بسرعة، وبالتالي تقليل قدرة العدو القتالية في المقدمة.

واعتمدت القوات الروسية المسلحة، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، على المدفعية الثقيلة، بأنواعها المختلفة، لاستهداف تجمعات وتحصينات العدو، وطوّر العسكريون الروس قدرات المدفعية الروسية، بربطها مع بيانات الطائرات الاستطلاعية المسيرة لزيادة الدقة.

