قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يضم مبدعين ومشاركة النساء تجاوزت الـ 60% .. تفاصيل «معرض تراثنا»
مركز الأزهر للفتوى يحتفي باليوم العالمي للمعلم: ركيزة العلم ووريث الأنبياء
هنري حمرا .. حاخام يهودي سوري عائد من نيويورك يترشح لبرلمان ما بعد الأسد
مقتل 11 شخصا على الأقل جراء انهيارات أرضية في نيبال
تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية
تزوج فنانة وحارس للزمالك بالصدفة.. معلومات لا تعرفها عن الراحل سمير محمد علي
الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر المجيد
المجلس الأوروبي يُمدد عقوباته ضد مسئولين وكيانات روسية عامًا جديدًا
الاحتلال الاسرائيلي يصادق على مخطط استعماري للاستيلاء على 35 دونما شرق قلقيلية
عبور 20 شاحنة مساعدات إماراتية إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
تغيير مفاجئ وأمطار.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025
الدفاع الجوي الروسي يدمر 32 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المجلس الأوروبي يُمدد عقوباته ضد مسئولين وكيانات روسية عامًا جديدًا

المجلس الأوروبي
المجلس الأوروبي
أ ش أ

أعلن المجلس الأوروبي تمديد الإجراءات التقييدية الفردية ضد مسئولين من روسيا، لتورطهم في أنشطة مزعزعة للاستقرار في الخارج لمدة عام جديد، ينتهي في 9 أكتوبر 2026.
 

واتهم المجلس - في بيان صدر عنه ليلة أمس - روسيا بمواصلة استمرار الأنشطة المختلطة، بما في ذلك التلاعب والتدخل في المعلومات الأجنبية ضد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء وشركائه.
 

وأضاف البيان أن "الإجراءات التقييدية تُطبق حاليًا، في المجمل، على 47 فردًا و15 كيانًا يخضعون جميعًا لتجميد الأصول، كما يُحظر على مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته توفير الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية لهم.. ويواجه الأشخاص المُدرجون حظر سفر يمنعهم من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو المرور عبرها".

المجلس الأوروبي روسيا أنشطة مزعزعة للاستقرار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي

عقوبات مشددة للمُخالفين .. تعرّف على الحد الأقصى للنقد عند السفر للخارج

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 5-10-2025

بيج ياسمين

مش هتصدق .. بيج ياسمين بفستان الفرح | اعرف القصة

الزمالك

«أنا زهقت الصراحة».. تعليق ناري من الغندور بعد تعادل الزمالك أمام غزل المحلة

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 5-10-2025

الفنان القدير عبد الله مشرف

بالعكاز | شاهد.. أحدث ظهور للفنان عبدالله مشرف أثناء تكريمه بمهرجان نقابة المهن التمثيلية

سما المصري

«عايزة راجل يشكمني»| سما المصري تحسم الجدل حول جملة أثارت السوشيال ميديا .. فيديو

سعر الذهب

سعر أعلي عيار ذهب اليوم الأحد 5-10-2025

ترشيحاتنا

بعد تداول خبر انتحارة.. صاحب واقعة قطار المنيا ينفى

بعد تداول خبر انتحاره.. صاحب واقعة قطار المنيا ينفي

تصالح مدير أعمال حمو بيكا ومالك معرض سيارات في قضية النصب

تصالح مدير أعمال حمو بيكا ومالك معرض سيارات في قضية نصب

تجار مخدرات.. ضبط قضية غسل أموال بقيمة 165 مليون جنيه

تجار مخدرات.. ضبط قضية غسل أموال بقيمة 165 مليون جنيه

بالصور

طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي

طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي
طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي
طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي

200 ألف جنيه.. مى عمر تثير الجدل بفستانها فى أسبوع الموضة بباريس

مى عمر تثير الجدل بفستانها فى اسبوع الموضة بباريس
مى عمر تثير الجدل بفستانها فى اسبوع الموضة بباريس
مى عمر تثير الجدل بفستانها فى اسبوع الموضة بباريس

للانش بوكس.. طريقة عمل الكوكيز السريع

طريقة عمل الكوكيز السريع..
طريقة عمل الكوكيز السريع..
طريقة عمل الكوكيز السريع..

كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟

كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟
كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟
كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟

فيديو

شيراز وحسام حبيب

حسام حبيب واللبنانية شيراز.. من صورة رومانسية إلى قطيعة على إنستجرام

طلبقة أحمد مكي

زواج سري وخذلان.. طليقة أحمد مكي تكشف أسرار زواجها لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أمريكا وإسرائيل.. تحالف القذارة والدم الفلسطيني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

المزيد