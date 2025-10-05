المجلس الأوروبي يُمدد عقوباته ضد مسئولين وكيانات روسية عامًا جديدًا

أعلن المجلس الأوروبي تمديد الإجراءات التقييدية الفردية ضد مسئولين من روسيا، لتورطهم في أنشطة مزعزعة للاستقرار في الخارج لمدة عام جديد، ينتهي في 9 أكتوبر 2026.



واتهم المجلس - في بيان صدر عنه ليلة أمس - روسيا بمواصلة استمرار الأنشطة المختلطة، بما في ذلك التلاعب والتدخل في المعلومات الأجنبية ضد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء وشركائه.



وأضاف البيان أن "الإجراءات التقييدية تُطبق حاليًا، في المجمل، على 47 فردًا و15 كيانًا يخضعون جميعًا لتجميد الأصول، كما يُحظر على مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته توفير الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية لهم.. ويواجه الأشخاص المُدرجون حظر سفر يمنعهم من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو المرور عبرها".