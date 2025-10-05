مقتل 11 شخصا على الأقل جراء انهيارات أرضية في نيبال

لقى 11 شخصا على الأقل مصرعهم جراء انهيارات أرضية ناجمة عن هطول أمطار غزيرة في قريتين على الأقل في الجبال الشرقية لنيبال.



وقال مسؤولون محليون - بحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس، اليوم الأحد - إن ستة أشخاص من عائلة واحدة لقوا حتفهم عندما دمر انهيار أرضي منزلهم أثناء نومهم صباح اليوم، كما لقى خمسة أشخاص في قرية مجاورة حتفهم في انهيار أرضي منفصل.



وأضاف المسؤولون أن هناك تقارير عن انهيارات أرضية في قرى أخرى في المقاطعة الجبلية، وأن جهود الإنقاذ جارية لمساعدة المحتاجين.



وأعاق هطول الأمطار جهود الوصول إلى القرى، وجرفت الانهيارات الأرضية العديد من الطرق أو أغلقتها. وقال المسؤولون إن هناك حاجة إلى طائرات هليكوبتر من الحكومة المركزية لإجلاء الأشخاص الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي.



وأصدرت حكومة نيبال تحذيرا من هطول أمطار غزيرة في المناطق الشرقية والوسطى من الدولة من السبت إلى الاثنين، وأغلقت الطرق السريعة الرئيسية.



وأوقفت سلطات الطيران جميع الرحلات الجوية الداخلية أمس السبت بسبب الأمطار الغزيرة وضعف الرؤية، لكن أُعيد فتحها اليوم الأحد.