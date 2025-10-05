قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر2025.. هل يتم تبكيرها؟
المملكة المتحدة: ندعم بقوة جهود ترامب للتوصل لاتفاق سلام في غزة
خطيرة تتحول لإعصار.. عاصفة استوائية تتشكل فى المحيط الهادئ
مدرب الفراعنة للسباحة بالزعانف: أبناؤنا جاهزون لرفع علم مصر في بطولة العالم
الرابط الرسمي لمنصة الإيجار القديم 2025 لحجز الشقق البديلة
السنغال.. ارتفاع الإصابات بحمى الوادي المتصدع إلى 74 إصابة و10 وفيات
أفضل شهادة تحقق أرباح من البنك الأهلي بعد خفض الفائدة
موقف حماس من خطة ترامب| مناورة سياسية أم انفتاح مشروط؟.. خبير يوضح
الصحة: التحقيق مع المتغيبين وتحسين معدلات التردد بوحدة البدالة الصحية
رضا شحاتة: حكم مباراة الأهلي لم يتعامل معنا بالمثل.. وتعرضنا لظلم تحكيمي رغم الخسارة
جلسة حاسمة بين حسين لبيب وجون إدوارد لحسم مصير فيريرا
خلال أسبوع.. 180 ألف طن صادرات غذائية والدول العربية على رأس الدول المستقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

موقف حماس من خطة ترامب| مناورة سياسية أم انفتاح مشروط؟.. خبير يوضح

غزة الان
غزة الان
ياسمين القصاص

في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة الفلسطينية، ولا سيما في قطاع غزة، تواصل القوى الفلسطينية تفاعلها مع المقترحات الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب المتواصلة، وتخفيف المعاناة الإنسانية.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، إن جاء رد حركة حماس على المبادرة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف العمليات العسكرية في قطاع غزة متوقعا في طابعه المركب، إذ حمل في طياته ملامح ضبابية وموافقة مبدئية في آن واحد، وأضاف أن هذا الرد يعكس حرص الحركة على إبقاء المجال مفتوحا أمام المفاوضات بشأن تفاصيل وآليات تنفيذ الخطة.

وأضاف الرقب- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الوساطات الإقليمية، خاصة من جانب مصر وقطر وتركيا، لعبت دورا فاعلا في صياغة هذا الموقف، وجاءت جهود هذه الدول لتقريب وجهات النظر وتمهيد الطريق نحو إصدار قرار الحركة، محل إشادة واضحة من مختلف الأطراف المعنية.

وأشار الرقب، إلى أن هذا الموقف الفلسطيني قد لاقى قبولا نسبيا لدى الإدارة الأمريكية، التي رحبت بجزء منه، لا سيما في ما يتعلق بأولوية الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين، وهو بند تعتبره واشنطن من أبرز أهدافها في المرحلة الراهنة.

وتابع: "كما انسجم بيان حماس الأخير مع الأطر العامة التي طرحتها الدول العربية والإسلامية، وذلك عقب المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده ترامب مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، فقد أكد البيان التزام الحركة بالثوابت الفلسطينية، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية، وتنظيم العلاقة المستقبلية بين الفلسطينيين والإسرائيليين في إطار رؤية جديدة للسلام". 

وسبق، وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عن موافقتها المشروطة على المقترح الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمتعلق بوقف الحرب على قطاع غزة، وتبادل الأسرى، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.

وأوضحت الحركة، في بيان رسمي، أن هذه الموافقة جاءت بعد مشاورات موسعة أجرتها داخليا، إلى جانب مشاورات مع مختلف القوى والفصائل الفلسطينية، فضلا عن التواصل مع الوسطاء والأطراف الإقليمية والدولية المعنية. 

وأكدت أن موقفها يستند إلى رؤية وطنية شاملة، تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف.

كما أكدت "حماس" أن موافقتها على المبادرة الأمريكية لا تنفصل عن التزامها بموقف وطني فلسطيني جامع بشأن مستقبل قطاع غزة، مشددة على أن مثل هذه القضايا الكبرى لا يمكن حسمها بشكل منفرد أو معزول عن الإجماع الوطني.

وذكرت الحركة أن قرارها بالموافقة المشروطة يأتي انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية، وحرصها على وقف العدوان الإسرائيلي المستمر، ورفع المعاناة عن أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كما شددت على تمسكها بحقوق وثوابت الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره، ورفض التهجير، والتمسك بأرضه ومقاومته.

الترحيب بالجهود الإقليمية والدولية

وأعربت "حماس" عن تقديرها الكبير للجهود العربية والإسلامية والدولية المبذولة من أجل إنهاء الحرب، مؤكدة استعدادها الفوري للانخراط في مفاوضات غير مباشرة عبر الوسطاء، لبحث آليات تبادل الأسرى وفق ما ورد في المبادرة الأمريكية، شرط توفر ظروف ميدانية مناسبة.

وفي هذا السياق، شددت الحركة على أن أي تقدم في ملف الأسرى يجب أن يكون مشروطا بالانسحاب الكامل من قطاع غزة، ورفض أي محاولات لتهجير السكان الفلسطينيين أو إعادة تشكيل الواقع الجغرافي والديموغرافي للقطاع بالقوة.

شروط تسليم إدارة غزة

وحول مستقبل إدارة القطاع، أكدت "حماس" أنها منفتحة على تسليم إدارة غزة إلى هيئة فلسطينية مكونة من شخصيات مستقلة، بشرط أن يتم ذلك ضمن إطار وطني توافقي، وتحت ضمانة عربية وإسلامية واضحة، تكفل الاستقرار وتمنع أي محاولات خارجية للهيمنة أو التدخل في القرار الفلسطيني.

كما أكدت أن قضايا مستقبل القطاع وحقوق الشعب الفلسطيني السياسية والوطنية لا يمكن حسمها إلا في إطار وطني شامل يضم جميع الفصائل والقوى الفلسطينية، بما يضمن الحفاظ على وحدة الموقف والرؤية السياسية.

وفي سياق متصل، صرح القيادي البارز في "حماس"، موسى أبو مرزوق- خلال تصريحات له،  أن المبادرة الأمريكية "لا يمكن تنفيذها دون الدخول في مفاوضات حقيقية"، موضحا أن بعض البنود التي تتضمنها المبادرة، مثل تسليم الأسرى والجثامين خلال 72 ساعة، تعتبر غير واقعية في ظل الأوضاع الميدانية الحالية.

وأشار أبو مرزوق إلى أن الحركة تنظر بإيجابية إلى أي مبادرة إقليمية أو دولية تضمن وقف الحرب، وتضع تصورا لمستقبل سياسي عادل للشعب الفلسطيني، كما شدد على أن المقاومة الفلسطينية ستتعامل بجدية ومسؤولية مع كل ما يتعلق بالقضايا المصيرية، وعلى رأسها ملف السلاح، باعتباره أحد أهم ركائز الدفاع عن الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

والجدير بالذكر، أن  يأتي هذا الموقف من "حماس" في ظل تعقيدات المشهد السياسي والأمني في غزة، وبينما تسعى أطراف دولية وإقليمية إلى دفع عجلة الحلول السياسية والإنسانية، فإن تمسك الحركة بمحددات وطنية واضحة يشير إلى أن أي تسوية مستقبلية ستظل مرهونة بموقف فلسطيني موحد، يوازن بين تطلعات الشعب ومقتضيات الواقع.

حماس ترامب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة غزة قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية

البنك المركزي

عقوبات مشددة للمُخالفين .. تعرّف على الحد الأقصى للنقد عند السفر للخارج

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 5-10-2025

الزمالك

«أنا زهقت الصراحة».. تعليق ناري من الغندور بعد تعادل الزمالك أمام غزل المحلة

سما المصري

«عايزة راجل يشكمني»| سما المصري تحسم الجدل حول جملة أثارت السوشيال ميديا .. فيديو

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 5-10-2025

الجلوس بعد الفجر

لماذا أمر الرسول بالجلوس بعد الفجر إلى الشروق؟.. 10 أسباب

العد التنازلي بدأ.. اعرف الموعد الفلكي لشهر رمضان 2026

العد التنازلي بدأ .. اعرف الموعد الفلكي لشهر رمضان 2026

ترشيحاتنا

شعار الزمالك

إصابة نجم الزمالك بشد في السمانة وبرنامج تأهيلي لتجهيزه

بن شرقي

أشرف بن شرقي وبن بنتايج في قائمة المغرب لمواجهة مصر

اسامه

إعلامي: منتخب الشباب “ملوش صاحب”.. وقرار تعيين أسامة نبيه كان غير موفق

بالصور

محافظ الشرقية يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

هبة قطب تكشف مفاجأة في فرح ابنتها دينا

هبة قطب
هبة قطب
هبة قطب

طريقة عمل العجة.. اعرفي المقادير

طريقة عمل العجة
طريقة عمل العجة
طريقة عمل العجة

طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي

طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي
طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي
طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي

فيديو

شيراز وحسام حبيب

حسام حبيب واللبنانية شيراز.. من صورة رومانسية إلى قطيعة على إنستجرام

طلبقة أحمد مكي

زواج سري وخذلان.. طليقة أحمد مكي تكشف أسرار زواجها لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أمريكا وإسرائيل.. تحالف القذارة والدم الفلسطيني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

المزيد