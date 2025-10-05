قرارات عاجلة بشأن ترقيات المعلمين .. ما الجديد؟

قررت الأكاديمية المهنية للمعلمين بوزارة التربية والتعليم ، مد فترة التدريبات لبرامج الترقي والتسكين والمعلم المساعد وإعادة التعيين على منصة الوزارة حتى يوم الخميس الموافق 2025/10/23، إضافة إلى مد فترات حجز ودفع الرسوم لتلك البرامج على منصة الأكاديمية حتى يوم الخميس الموافق 2025/10/30، على أن تنتهي الاختبارات بفروع الأكاديمية يوم الخميس 2025/11/6، ومد فترة تسليم ملفات إعادة التعيين إلى فروع الأكاديمية حتى يوم الخميس الموافق 2025/12/4

وأرسلت الأكاديمية المهنية للمعلمين خطابا إلى المديريات أكدت فيه أنه تقرر مد فترات التدريب وحجز وأداء الاختبارات للمتقدمين للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة لشغل وظائف المعلمين مشددة على تنفيذ الآتي :

ـ مد فترات فترات التدريب وحجز وأداء الإختبارات على النحو التالي

ـ مد فترة إتاحة التدريب على برنامج إعادة التعيين عبر رابط المنصة الإلكترونية للتدريب التابعة للوزارة http://cpd.moe.gov.eg حتى يوم الخميس ۲۰۲٥/١٠/٢٣ ، ومد فترة حجز موعد الإختبار ودفع الرسوم عبر موقع الأكاديمية المهنية www.pat.edu.eg إلى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١٠/٣٠ على أن تنتهي الإختبارات بفروع الأكاديمية يوم الخميس الموافق . ٢٠٢٥/١١/٦

ـ مد فترة إتاحة التدريب على برنامج تطبيقات تربوية للمعلم المساعد عبر http://cpd.moe.gov.eg رابط المنصة الإلكترونية للتدريب التابعة للوزارة ۲ حتى يوم الخميس ۲۰۲۵/۱۰/۲۳ ، ومد فترة حجز موعد الإختبار ودفع الرسوم عبر موقع الأكاديمية المهنية www.pat.edu.eg إلى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١٠/٣٠ على أن تنتهي الإختبارات بفروع الأكاديمية يوم الخميس الموافق .٢٠٢٥/١١/٦

ـ مد فترة إتاحة التدريب على برنامج التسكين على الكادر عبر رابط المنصة الإلكترونية للتدريب التابعة للوزارة http://cpd.moe.gov.eg يوم الخميس ۲۰۲٥/١٠/٢٣ ، ومد فترة حجز موعد الإختبار ودفع الرسوم عبر موقع الأكاديمية المهنية www.pat.edu.eg إلى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١٠/٣٠ على أن تنتهي الإختبارات بفروع الأكاديمية يوم الخميس الموافق .٢٠٢٥/١١/٦

ـ عبر مد فترة إتاحة التدريب على برنامج الترقي للمعلمين للعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ رابط المنصة http://cpd.moe.gov.eg يوم الخميس ٢٠٢٥/١٠/٢٣ ، ومد فترة حجز

ـ موعد الإختبار ودفع الرسوم عبر موقع الأكاديمية المهنية www.pat.edu.eg إلى يوم الخميس الموافق ۲۰۲۵/۱۰/۳۰ على أن تنتهي الإختبارات بفروع الأكاديمية يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١١/٦.

ـ مد فترة تسليم ملفات السادة المتقدمين لإعادة التعيين إلى فروع الأكاديمية المهنية للمعلمين حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١٢/٤