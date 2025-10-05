قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم العالي: ذكرى 6 أكتوبر ستظل شاهدًا على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة
أكسيوس.. ترامب يوبخ نتنياهو بشأن محادثات غزة: أنت دائما سلبي للغاية
لمساعدة الأولي بالرعاية.. مدبولي يصدر قرارًا بإنشاء برنامج المنظومة المالية للتمكين الاقتصادي
مراسل القاهرة الإخبارية: التصعيد الإسرائيلي مستمر في قطاع غزة
الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري
رحيل شاب سوهاجي في ريعان شبابه.. أحمد خرج طلبًا للعلم فعاد جثمانًا ملفوفًا بالكفن
بعد حادث كنيسة مانشستر.. حريق متعمد لمسجد في بريطانيا
ترامب: سنقضي على حماس تماما إذا قررت البقاء في السلطة
مفتي الجمهورية يفتتح برنامجًا تدريبيًا لعلماء ماليزيا.. صور
وزير الخارجية الأمريكي عن اتفاق غزة: لا أحد يستطيع القول بأنه مضمون 100%
ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور لها من باريس
وزير التموين: تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي الحاسم لحالات الغش التجاري
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

قرارات عاجلة بشأن ترقيات المعلمين .. ما الجديد؟

الأكاديمية المهنية للمعلمين
الأكاديمية المهنية للمعلمين
ياسمين بدوي

قررت الأكاديمية المهنية للمعلمين بوزارة التربية والتعليم ، مد فترة التدريبات لبرامج الترقي والتسكين والمعلم المساعد وإعادة التعيين على منصة الوزارة حتى يوم الخميس الموافق 2025/10/23، إضافة إلى مد فترات حجز ودفع الرسوم لتلك البرامج على منصة الأكاديمية حتى يوم الخميس الموافق 2025/10/30، على أن تنتهي الاختبارات بفروع الأكاديمية يوم الخميس 2025/11/6، ومد فترة تسليم ملفات إعادة التعيين إلى فروع الأكاديمية حتى يوم الخميس الموافق 2025/12/4

وأرسلت الأكاديمية المهنية للمعلمين خطابا إلى المديريات أكدت فيه أنه تقرر مد فترات التدريب وحجز وأداء الاختبارات للمتقدمين للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة لشغل وظائف المعلمين مشددة على تنفيذ الآتي :

ـ مد فترات فترات التدريب وحجز وأداء الإختبارات على النحو التالي

ـ مد فترة إتاحة التدريب على برنامج إعادة التعيين عبر رابط المنصة الإلكترونية للتدريب التابعة للوزارة http://cpd.moe.gov.eg حتى يوم الخميس ۲۰۲٥/١٠/٢٣ ، ومد فترة حجز موعد الإختبار ودفع الرسوم عبر موقع الأكاديمية المهنية www.pat.edu.eg إلى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١٠/٣٠ على أن تنتهي الإختبارات بفروع الأكاديمية يوم الخميس الموافق . ٢٠٢٥/١١/٦

ـ مد فترة إتاحة التدريب على برنامج تطبيقات تربوية للمعلم المساعد عبر http://cpd.moe.gov.eg رابط المنصة الإلكترونية للتدريب التابعة للوزارة ۲ حتى يوم الخميس ۲۰۲۵/۱۰/۲۳ ، ومد فترة حجز موعد الإختبار ودفع الرسوم عبر موقع الأكاديمية المهنية www.pat.edu.eg إلى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١٠/٣٠ على أن تنتهي الإختبارات بفروع الأكاديمية يوم الخميس الموافق .٢٠٢٥/١١/٦

ـ مد فترة إتاحة التدريب على برنامج التسكين على الكادر عبر رابط المنصة الإلكترونية للتدريب التابعة للوزارة http://cpd.moe.gov.eg يوم الخميس ۲۰۲٥/١٠/٢٣ ، ومد فترة حجز موعد الإختبار ودفع الرسوم عبر موقع الأكاديمية المهنية www.pat.edu.eg إلى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١٠/٣٠ على أن تنتهي الإختبارات بفروع الأكاديمية يوم الخميس الموافق .٢٠٢٥/١١/٦

ـ عبر مد فترة إتاحة التدريب على برنامج الترقي للمعلمين للعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ رابط المنصة http://cpd.moe.gov.eg يوم الخميس ٢٠٢٥/١٠/٢٣ ، ومد فترة حجز

ـ موعد الإختبار ودفع الرسوم عبر موقع الأكاديمية المهنية www.pat.edu.eg إلى يوم الخميس الموافق ۲۰۲۵/۱۰/۳۰ على أن تنتهي الإختبارات بفروع الأكاديمية يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١١/٦.

ـ مد فترة تسليم ملفات السادة المتقدمين لإعادة التعيين إلى فروع الأكاديمية المهنية للمعلمين حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١٢/٤

