ترامب: إسرائيل وافقت على خط الانسحاب الأوَّلي المعروض على حماس.. ورئيس الوطنية للانتخابات: انتخابات النواب تتزامن مع انتصارات أكتوبر والفخر واحد | أخبار التوك شو

ترامب: إسرائيل وافقت على خط الانسحاب الأوَّلي المعروض على حماس

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إسرائيل وافقت على خط الانسحاب الأوَّلي الذي عرضه على حركة حماس، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

رئيس الوطنية للانتخابات: انتخابات النواب تتزامن مع انتصارات أكتوبر.. والفخر واحد

قال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن شهر أكتوبر سيظل دائمًا رمزًا للفخر والعزة لكل المصريين، مشيرًا إلى أن تزامن انتخابات مجلس النواب مع ذكرى انتصار أكتوبر؛ يحمل دلالات وطنية كبيرة، تؤكد أن الديمقراطية امتداد لروح النصر والإرادة المصرية.



الوطنية للانتخابات: 60 منظمة و168 وسيلة إعلامية تتابع انتخابات النواب

قال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه لا يوجد ما يسمى بـ«أوراق مراقبة»، موضحًا أن الهيئة أتاحت متابعة انتخابات مجلس النواب لجميع المنظمات المحلية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الأهلية، إلى جانب وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، وكذلك البعثات الدبلوماسية المعتمدة في مصر.



السفير حسام زكي: خطة ترامب تعاملت مع ملف تهجير الفلسطينيين بشكل منصف

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن هناك مطالب فلسطينية مدعومة عربيًا وإسلاميًا وردت في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، أولها رفض التهجير، حيث نصت الخطة بوضوح على فتح الباب أمام الفلسطينيين الراغبين في المغادرة للعودة مجددًا إلى أرضهم.



وزير الزراعة: العام الماضي حققنا 10.7 مليار دولار من الحاصلات الزراعية الطازجة والمصنعة

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه يتم العمل على إضافة قيمة مضافة للمنتجات الزراعية .



عمرو أديب عن مبادرة ترامب: المفاوضات في الغالب أمرها منتهي

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتابع لحظة بلحظة المفاوضات المرتقبة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والمقرر عقدها في مصر.



رسائل نصية.. خبر هام من الإسكان لراغبي الحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن الوزارة بدأت تنفيذ خطة واضحة بتكليف من رئيس مجلس الوزراء، لإتاحة وحدات سكنية بديلة لمستأجري الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن منصة مصر الرقمية بدأت بالفعل في استقبال الطلبات.



الإعلامي سيد علي يترك الهواء دون استكمال برنامجه | تفاصيل

اعتذر الإعلامي سيد علي عن استكمال حلقة اليوم من برنامج «حضرة المواطن» والمذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، وذلك بسبب عطل فني بغرفة التحكم.



الموت الرحيم .. خالد عجاج يعلن قتـ.له كلبه الخاص

أكد المطرب خالد عجاج، قيامه بعملية موت رحيم لكلبه الذي عاش معه سنين طويله موضحا أنه كان يجمع القطط الموجوده في المجمع السكني الذي يسكن فيه ويقوم بتعقيمها.