قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيف نكون من أحباب رسول الله؟ .. علي جمعة يوضح
مصر تتقدم في مؤشر التعليم الفني من المركز 113 لـ 43 عالميًا
شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية الـ45 تواصل اصطفافها تمهيدًا لتحركها من مصر إلى غزة|شاهد
183 رمزًا انتخابيًا .. ننشر قواعد تخصيص الرموز الانتخابية في انتخابات مجلس النواب
مفاوضات الحرب والسلام.. كيف استردت مصر سيناء كاملة من إسرائيل؟
5 أكتوبر.. كيف ستحتفل اليونسكو بـ اليوم العالمي للمعلمين ؟
آلاف الأطنان من المساعدات الإيوائية ضمن القافلة الـ45 لقوافل «زاد العزة» من مصر إلى غزة
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم
مَنْ ينظر لما في يد غيره مِنْ النّعم .. احذر 5 مصائب مهلكة
هشام حنفي يوضح سبب استبعاد أحمد الشناوي من منتخب مصر
تدمير منظومة هيمارس أوكرانية في خاركوف.. وتقرير عن تفاقم الفساد بكييف
نوم الطفل في الفصل .. أستاذ علم نفس يكشف الأسباب والحلول | فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ترامب: إسرائيل وافقت على خط الانسحاب الأوَّلي المعروض على حماس.. ورئيس الوطنية للانتخابات: انتخابات النواب تتزامن مع انتصارات أكتوبر والفخر واحد | أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:


ترامب: إسرائيل وافقت على خط الانسحاب الأوَّلي المعروض على حماس
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إسرائيل وافقت على خط الانسحاب الأوَّلي الذي عرضه على حركة حماس، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

رئيس الوطنية للانتخابات: انتخابات النواب تتزامن مع انتصارات أكتوبر.. والفخر واحد
قال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن شهر أكتوبر سيظل دائمًا رمزًا للفخر والعزة لكل المصريين، مشيرًا إلى أن تزامن انتخابات مجلس النواب مع ذكرى انتصار أكتوبر؛ يحمل دلالات وطنية كبيرة، تؤكد أن الديمقراطية امتداد لروح النصر والإرادة المصرية.


الوطنية للانتخابات: 60 منظمة و168 وسيلة إعلامية تتابع انتخابات النواب
قال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه لا يوجد ما يسمى بـ«أوراق مراقبة»، موضحًا أن الهيئة أتاحت متابعة انتخابات مجلس النواب لجميع المنظمات المحلية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الأهلية، إلى جانب وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، وكذلك البعثات الدبلوماسية المعتمدة في مصر.


السفير حسام زكي: خطة ترامب تعاملت مع ملف تهجير الفلسطينيين بشكل منصف
قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن هناك مطالب فلسطينية مدعومة عربيًا وإسلاميًا وردت في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، أولها رفض التهجير، حيث نصت الخطة بوضوح على فتح الباب أمام الفلسطينيين الراغبين في المغادرة للعودة مجددًا إلى أرضهم.


وزير الزراعة: العام الماضي حققنا 10.7 مليار دولار من الحاصلات الزراعية الطازجة والمصنعة
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه يتم العمل على إضافة قيمة مضافة للمنتجات الزراعية .


عمرو أديب عن مبادرة ترامب: المفاوضات في الغالب أمرها منتهي
قال الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتابع لحظة بلحظة المفاوضات المرتقبة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والمقرر عقدها في مصر.


رسائل نصية.. خبر هام من الإسكان لراغبي الحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم
أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن الوزارة بدأت تنفيذ خطة واضحة بتكليف من رئيس مجلس الوزراء، لإتاحة وحدات سكنية بديلة لمستأجري الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن منصة مصر الرقمية بدأت بالفعل في استقبال الطلبات.


الإعلامي سيد علي يترك الهواء دون استكمال برنامجه | تفاصيل
اعتذر الإعلامي سيد علي عن استكمال حلقة اليوم من برنامج «حضرة المواطن» والمذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، وذلك بسبب عطل فني بغرفة التحكم.


الموت الرحيم .. خالد عجاج يعلن قتـ.له كلبه الخاص
أكد المطرب خالد عجاج، قيامه بعملية موت رحيم لكلبه الذي عاش معه سنين طويله موضحا أنه كان يجمع القطط الموجوده في المجمع السكني الذي يسكن فيه ويقوم بتعقيمها.

ترامب خطة ترامب غزة قطاع غزة اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

الإيجار القديم

القانون حسم الأمر.. متى يمتد عقد الإيجار القديم للورثة بعد وفاة المستأجر؟

من حفل زفاف نجل هانى رمزي

بالصور ..وزير الرياضة ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي

فضل شاكر

رقم صادم.. كم عدد سنوات الحكم بالسجن على فضل شاكر بعد تسليم نفسه؟

البنوك

على كل المعاملات المصرفية .. إعلان مهم من البنوك خلال ساعات

مرتبات شهر أكتوبر

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

اضرار اللانشون

توقفوا فورا.. أمراض خطيرة يسببها اللانشون للكبد والقولون

ترامب

ترامب يرحب بتوقف القصف الإسرائيلي مؤقتًا ويمهل "حماس" فرصة لإتمام صفقة تبادل الرهائن

ترشيحاتنا

Oppo Find X9

اعتماد هاتفي Oppo Find X9 و Find X9 Pro يكشف أرقام موديلاتهما ومواصفاتهما الفائقة

فيفو

شركة فيفو تستعد لإطلاق هاتفها الاقتصادي المنتظر vivo V70 Lite

سامسونج

سامسونج تكشف الستار عن هاتف Galaxy F07 لتعزيز فئة الهواتف الاقتصادية

بالصور

بـ 20 ألف جنيه.. هنا الزاهد تثير الجدل بفستان جريء في شوارع باريس

بـ 20 الف جنيها..هنا الزاهد تثير الجدل بفستان مثير فى شوارع باريس
بـ 20 الف جنيها..هنا الزاهد تثير الجدل بفستان مثير فى شوارع باريس
بـ 20 الف جنيها..هنا الزاهد تثير الجدل بفستان مثير فى شوارع باريس

تصميم غريب.. نانسي عجرم تثير ضجة بإطلالتها

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

أحمر جريء.. منى زكي تستعرض جمالها| شاهد

منى زكي
منى زكي
منى زكي

مش هتصدق .. بيج ياسمين بفستان الفرح | اعرف القصة

بيج ياسمين
بيج ياسمين
بيج ياسمين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أمريكا وإسرائيل.. تحالف القذارة والدم الفلسطيني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

المزيد