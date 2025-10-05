قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة : لم نرصد أي بؤر لانتشار نواقل الأمراض في مناطق فيضان النيل بالمنوفية
تقرير: إطلاق سراح الأسرى من غزة سيتم تدريجيا على مدى عدة أيام
نائب وزير الصحة يشيد بمستوى خدمات «جراحات اليوم الواحد» والموقع الجغرافي لـ«دمياط التخصصي»
القوات المسلحة تحتفي بالذكرى 52 لانتصارات أكتوبر بفتح المتاحف العسكرية مجانًا
100 جنيه | السكة الحديد تعلن زيادة غرامات ركوب القطارات .. لهذا السبب
الخطة شامل وتصفية الثغرة والخداع الاستراتيجي.. وثائق نادرة عن حرب أكتوبر
في ذكرى نصر أكتوبر.. مجمع البحوث الإسلامية: مصر لا تقهر ما دام أبناؤها متحدين مؤمنين
الرئيس السيسي يلتقي المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة 6 أكتوبر
رحيل فيريرا عن الزمالك.. مفاجآت في توقيت الإعلان والبديل بعد التعادل مع غزل المحلة
ننشر أسماء وعناوين لجان تلقى أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب فى 28 محكمة ابتدائية
الأحزاب تبدأ استعداداتها لانتخابات مجلس النواب.. وتحالفات كبرى تلوح في الأفق
الرئيس السيسي يعقد اجتماعاً لقادة القوات المسلحة والمجلس الأعلى في العاصمة الإدارية
أخبار العالم

رئيس وزراء ماليزيا: خطة السلام الأمريكية ليست مثالية.. وأولويتنا إنقاذ أرواح الفلسطينيين

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

قال رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم، إن خطة السلام التي قدمتها الولايات المتحدة مؤخراً "ليست مثالية"، مشدداً على أن الأولوية الملحة في الوقت الراهن هي وقف العدوان وإنقاذ أرواح الشعب الفلسطيني.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء أمس السبت، بأن حركة حماس أبدت تحفظات على خريطة الانسحاب التي كشف عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تعد جزءًا من مبادرة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ومن المقرر أن تناقش هذه النقاط الخلافية خلال محادثات مرتقبة في مدينة شرم الشيخ المصرية، اليوم الأحد، ضمن مساعي التوصل إلى تفاهمات بين حماس وإسرائيل برعاية إقليمية ودولية.

وكان ترامب قد كشف في منشور على حسابه بموقع "تروث سوشيال"، الليلة الماضية، عن خريطة قال إنها تمثل "الخط الأولي للانسحاب الإسرائيلي من غزة"، مؤكدًا أن إسرائيل وافقت عليها، وأن تنفيذ وقف إطلاق النار مرهون بموافقة حماس على الخريطة.

وكتب ترامب: "بعد مناقشات، وافقت إسرائيل على خط الانسحاب الأولي، الذي عرضناه وأطلعنا حماس عليه. وعندما توافق حماس على ذلك، سيدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فورًا".

وأضاف: "سنبدأ بتبادل الأسرى، ونمهد للمرحلة التالية من الانسحاب، التي ستقربنا من نهاية هذه الكارثة التي استمرت 3 آلاف عام"، على حد وصفه.

وتنص الخطة التي أيدها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع خلال 72 ساعة، ونزع سلاح حماس، يليه انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية، وتشكيل سلطة انتقالية بإشراف دولي، يُتوقع أن يترأسها ترامب بنفسه، بحسب ما ورد في الوثيقة.

وتظهر الخريطة التي نشرها ترامب تفاصيل دقيقة حول مناطق الانسحاب، وتوضح أن رفح ومحور فيلادلفيا سيظلان تحت السيطرة الإسرائيلية في المرحلة الأولى، فيما تبقى بيت حانون شمال القطاع ضمن "منطقة أمنية إسرائيلية".

وتتضمن الخطة أيضًا إنشاء قوة عربية-إسلامية متعددة الجنسيات تتولى إدارة الشئون الأمنية في غزة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي الكامل، وذلك لضمان "عدم تجدد التهديدات" من القطاع، وفقًا للخطة.

ومن المنتظر أن تبدأ مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين، برعاية مصرية، يوم الاثنين المقبل، لحسم النقاط العالقة وتحديد جدول زمني لتنفيذ الاتفاق.

رئيس وزراء ماليزيا ماليزيا رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم خطة السلام الأمريكية حركة حماس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطاع غزة

بالصور

جومانا مراد تثير الجدل بجمالها فى أحدث جلسة تصوير

بفستان كتف وكتف .. الإعلامية أسماء إبراهيم تخطف الأنظار بإطلالتها | شاهد

بـ 20 ألف جنيه.. هنا الزاهد تثير الجدل بفستان جريء في شوارع باريس

تصميم غريب.. نانسي عجرم تثير ضجة بإطلالتها

