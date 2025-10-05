أخبار أسوان: فتح بوابات الخزان لتصريف مياه الفيضان وتحقيق أقصى استفادة.. وتكريم لأوائل الشهادات الأزهرية.. وعمليات لقوقعة الأذن.. وشكر لتطوير مزلقان العوينية

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان أبرزها ..

أهالى العوينية يشكرون محافظ أسوان لاستجابته لرصف وإنارة مزلقان القرية



وجّه أهالى قرية العوينية التابعة للوحدة المحلية بالحجز بحرى بمركز إدفو خالص شكرهم وتقديرهم إلى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على إستجابته لمطلبهم الذى عرضوه خلال تقديم المحافظ لواجب العزاء لأسرة الفقيد الراحل السيد تقادم أحمد الليثى ، وقد تمثل المطلب فى رصف الطريق الخاص بمزلقان القرية وإنارته بما يضمن تيسير الحركة المرورية ويخدم الأهالى بشكل مباشر.

ومن جانبه أوضح عاطف كامل رئيس مركز ومدينة إدفو بأنه بناءاً على توجيهات محافظ أسوان فقد تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال رصف الطريق الرابط بين جانبى المزلقان الشرقى والغربى وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للوحدة المحلية .

جهود متنوعة

لتحقيق أقصى استفادة.. فتح بوابات خزان أسوان لتصريف مياه الفيضان..شاهد



رصدت " صدى البلد " تدفقات المياه من خزان أسوان وذلك عقب الزيادة فى منسوب نهر النيل. جاء ذلك خلال تنفيذ الإجراءات الدورية التى تتخذها وزارة الموارد المائية والرى من أجل تنظيم حركة تصريف المياه والحفاظ على التوازن المائى فى مجرى النيل.

محافظة أسوان: 12 عملية زراعة قوقعة لأذن طفل بدعم 12 مليون جنيه من الرعاية الصحية



لأول مرة على مستوى المحافظات التى تم تشغيل منظومة التأمين الصحى الشامل بها تشهد مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة ، ولأول مرة فى تاريخ المحافظة ، إجراء عملية زراعة قوقعة الأذن لـ 12 طفل بتكلفة تجاوزت الـ 12 مليون جنيه.

وقد حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على زيارة أبناؤه الأطفال الذين تم وجارى إجراء العملية لهم فى الأعمار السنية ما بين سنة و 4 سنوات كمرحلة أولى ، وخلال زيارته برفقة الدكتور محمد نشأت رئيس إقليم الصعيد بالهيئة العامة للرعاية الصحية ، والدكتور محمد عبد الهادى مدير فرع الهيئة بأسوان ، والدكتور أبو المجد أبو الوفا مدير المستشفى.

محافظ أسوان يشهد حفل تكريم أوائل الشهادات الأزهرية لـ48 طالب وطالبة



فى أجواء يملؤها الفرح والبهجة ، شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان حفل تكريم أوائل الشهادات الأزهرية بإجمالى 48 من المراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية ومعاهد القراءات بقاعة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بكلية الدراسات الإسلامية للبنين.

وذلك بحضور الدكتور كامل جاهين عميد الكلية ، والدكتور سيد حسن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية ، بجانب القيادات الدينية والأكاديمية والتنفيذية وأولياء أمور الطلاب المتفوقين.