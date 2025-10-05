فعل فاضح لشابين وفتاتين على الطريق العام.. وهذه عقوبتهم طبقا للقانون

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شابين وفتاتين؛ بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهرهم داخل سيارة ملاكي ، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا بين المستخدمين.

وتبين من الفحص، أن مالك مركبة أخرى، هو من قام بتصوير الفيديو من داخل سيارته، مدعيًا أنه لاحق المتهمين؛ بعد أن اتهمهم بكسر زجاج سيارته، زاعمًا أنهم كانوا يمارسون فعلًا فاضحًا في الطريق العام.

وأجرت الأجهزة الأمنية تحرياتها؛ عقب انتشار المقطع، وتم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، ويجري التحقيق في الواقعة؛ لكشف ملابساتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت مصادر أمنية، أن النيابة العامة تتولى التحقيق، وستعرض المتهمين على جهات التحقيق المختصة؛ لسماع أقوالهم، والوقوف على مدى صحة ما ورد في الفيديو المتداول.

ووضع قانون العقوبات عقوبة لكل من يقوم بارتكاب فعل فاضح مخل بالحياء، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة ارتكاب فعل فاضح

تنص المعادة (278) من قانون العقوبات على أن "كل من فعل علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".