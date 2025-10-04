إصابة 4 أطفال في انقلاب سيارة ملاكي بالوادي الجديد

أصيب 5 أشخاص بينهم 4 أطفال، 3 منهم أشقاء، في حادث مروري، اليوم السبت، بطريق أسيوط – الخارجة في الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري في نطاق مركز الخارجة.

تبين انقلاب سيارة ملاكي بطريق الخارجة - أسيوط بمنطقة الكيلو 150 من الطريق اتجاه الخارجة، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بينهم 4 صغار 3 منهم أشقاء، وتبين أن المصابين جراء الحادث هم محمد مروان محمد، 19 عامًا، علي محمد علي، 11 عامًا، ابتهال عامر علي، 14 عاما، وشقيقها فهد عامر علي، 10 أعوام، وشقيقتهم زهرة، 7 أعوام، وجميعهم مقيمون مركز ديروط بمحافظة أسيوط.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج، وتحرر المحضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ودفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بالتعاون وحدة المرور بالمركز أوناش ومعدات لرفع آثار الحادث من الطريق وإعادة السيولة المرورية لطبيعتها.