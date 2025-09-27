إصابة 4آخرين ..مصرع رئيس شبكة كهرباء نجع حمادى فى حادث انقلاب سيارة ملاكى

لقى رئيس شبكة كهرباء نجع حمادى، مصرعه وأصيب ٤ آخرين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا الصحراوى الغربى.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع شخص وإصابة ٤ آخرين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا الصحراوى الغربى.

تبين مصرع عادل مصطفى عباس 59 عاما، رئيس شبكة كهرباء نجع حمادي، عقب إصابته بنزيف فى المخ، فيما أصيب كل من: آيه عبد الرشيد شعبان 25 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج، أحمد عادل مصطفى 13 عاما، كدمات بالجسم، منار عادل مصطفى 20 عاما، كدمات بالجسم، حبيبة خالد محمد 21 عاما، كدمات بالجسم.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.