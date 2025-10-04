محافظ أسوان يشهد حفل تكريم أوائل الشهادات الأزهرية لـ48 طالب وطالبة

فى أجواء يملؤها الفرح والبهجة ، شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان حفل تكريم أوائل الشهادات الأزهرية بإجمالى 48 من المراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية ومعاهد القراءات بقاعة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بكلية الدراسات الإسلامية للبنين.

وذلك بحضور الدكتور كامل جاهين عميد الكلية ، والدكتور سيد حسن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية ، بجانب القيادات الدينية والأكاديمية والتنفيذية وأولياء أمور الطلاب المتفوقين.

وخلال كلمته أشاد الدكتور إسماعيل كمال بأبناء وبنات الأزهر الشريف من المتفوقين ، مؤكداً أنهم يمثلون مشاعل النور وأمل المستقبل حيث أن تفوقهم يعكس الدور الرائد للأزهر كمنارة للتنوير والعلم والثقافة ، ويجسد ثمار التطوير الذى يقوده فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف ، فهؤلاء المتفوقين سيسهمون بعلمهم ونبوغهم فى مواجهة الجهل والتطرف والظواهر السلبية، من خلال مبادرات مجتمعية هادفة.

الشهادات الأزهرية

وأشار محافظ أسوان إلى مبادرات الأزهر التوعوية مثل " لتسكنوا إليها" و " الحد من الطلاق"، التى تتكامل مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" تساهم فى نشر الوعى وتيسير الزواج والحد من المغالاة فى التكاليف ، مؤكداً على أن الأزهر الشريف سيظل قبلة العلم ومحراب التنوير بما يمتلكه من شبكة واسعة من المعاهد الأزهرية المنتشرة فى القرى والنجوع ، والتى تتكامل مع جهود الدولة والمجتمع المدنى لإنشاء المزيد من المعاهد بما يعزز دوره فى نشر الوسطية والتسامح وترسيخ قيم السماحة والإعتدال بين الأديان ، كما ستبقى أمد الدهر منارة الحضارة والعلم والثقافة.

وأشار المحافظ إلى أن ذلك يتزامن مع دعوة رئيس الجمهورية بأهمية تجديد الخطاب الدينى ونشر صحيح الدين بمنهجية علمية تواكب متغيرات العصر ، مطالباً أبناؤه المتفوقين بأن يرابطوا ويجتهدوا فى إستكمال مسيرة تعليمهم لأنهم كنز وثروة هذا الوطن الواجب رعايته ليكونوا فى طليعة مصرنا الحبيبة فى الجمهورية الجديدة ، ولتكون أسوان بحق قاطرة للتعلم والمعرفة والثقافة والوسطية.

وقد شهدت فعاليات الحفل إلقاء آيات من القرآن الكريم ، والسلام الوطنى ، فضلاً عن فقرات شعرية عن مدح الرسول محمد " ص " ، مع تقديم الدروع لمحافظ أسوان من المنطقة الأزهرية وأبناؤه الطلاب تقديراً لرعايته ودعمه للعملية التعليمية بالمنطقة الأزهرية .