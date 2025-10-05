بفستان كتف وكتف .. الإعلامية أسماء إبراهيم تخطف الأنظار بإطلالتها | شاهد

شاركت الإعلامية أسماء إبراهيم، مُتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها.

وظهرت أسماء إبراهيم ، بإطلالة ملفتة وأنيقة مرتدية فستانًا باللون الأسود الأنيق اتسم بستايل الكتف و كتف وجاء من بعد الركبة بالقماش الشيفون الدانتيل .

ونسّقت أسماء إبراهيم مع هذه الإطلالة حقيبة يد صغيرة بالفرو الأسود وهو ما تماشى مع إطلالتها .

وارتدت بعض المجوهرات التى زادت من إناقتها ، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.