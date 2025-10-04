وزير الزراعة: العام الماضي حققنا 10.7 مليار دولار من الحاصلات الزراعية الطازجة والمصنعة

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه يتم العمل على إضافة قيمة مضافة للمنتجات الزراعية .

وقال علاء فاروق في حواره في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على قناة " أون"، :" الدولة المصرية مهتمة بشكل كبير بالتصدير وهناك تعاون وثيق بين المستثمرين والمجلس التصديري ".

وتابع علاء فاروق :" الدولة تعمل على تشجيع القطاع الخاص للزيادة الصادرات ونعمل على تهيئة المناخ للاستثمار ".



واكمل علاء فاروق :" فتحنا 168 سوق على مستوى العالم يتم تصدير المنتجات الزراعية لها ونتفوق في تصدير الموالح بجودة عالية ".



ولفت علاء فاروق:" العام الماضي حققنا 10.7 مليار دولار من الحاصلات الزراعية الطازجة والمصنعة ".