السفير حسام زكي: خطة ترامب تعاملت مع ملف تهجير الفلسطينيين بشكل منصف

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن هناك مطالب فلسطينية مدعومة عربيًا وإسلاميًا وردت في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، أولها رفض التهجير، حيث نصت الخطة بوضوح على فتح الباب أمام الفلسطينيين الراغبين في المغادرة للعودة مجددًا إلى أرضهم.

وأوضح السفير حسام زكي، خلال لقاءه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة”، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن موضوع التهجير القسري تمت معالجته في الخطة بشكل منصف، وقُضي عليه.

وأضاف أن المطلب الثاني يتمثل في رفض ضم الضفة الغربية لإسرائيل، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حاول حذف هذا البند من الخطة؛ لكن الرئيس الأمريكي ترامب رفض ذلك تحت ضغط القادة العرب والمسلمين.

وأكد السفير حسام زكي، أن الخطة تعاملت مع قضية التهجير بشكل منصف، مشددًا على أن ما يهمه الآن هو اتفاق ترامب ونتنياهو بشأن الخطة، حيث أعلن نتنياهو قبوله لها، بينما من الطبيعي أن يعود وزراء متطرفون في الحكومة الإسرائيلية ويرفضونها، وهو أمر معتاد داخل إسرائيل.

وأشار السفير حسام زكي، إلى أن هناك منهجًا أمريكيًا مختلفًا بعض الشيء في التعامل مع هذه الخطة، إذ يتم التعامل معها بشكل جزئي وتدريجي، حيث جرى البناء على موقف حماس من قضية إطلاق سراح الرهائن، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي أعلن اليوم موقفه، وعلّق على رد حركة حماس، معتبرًا أنه يصب في المصلحة، ويدفع نحو سرعة تجاوب الاحتلال مع الخطة.

ولفت إلى أن خطة ترامب قد تقرّب الرئيس الأمريكي من الحصول على جائزة نوبل للسلام، لكن في حال فشل تنفيذها؛ فلن يتحقق ذلك، وترامب نَصَّبَ نفسه رئيسًا لمجلس السلام والإدارة الانتقالية في غزة إلى جانب توني بلير.

وأوضح أن كل هذه الأمور تحتاج إلى مواقف فلسطينية واضحة ومُصاغة بدقة، معتبرًا أن كلمة الرئيس الفلسطيني اليوم، تمثل خطوة إيجابية؛ لأن السلطة الفلسطينية يجب أن تكون موجودة على الخريطة السياسية، ولا يصح تغييبها عن أي ترتيبات مستقبلية.