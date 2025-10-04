قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تامر حسني يشعل أجواء حفل افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي
القانون حسم الأمر.. متى يمتد عقد الإيجار القديم للورثة بعد وفاة المستأجر؟
عمرو أديب: دونالد ترامب لن يراعي خاطر إسرائيل في حال فشل المفاوضات
مصرع 3 من أخطر تجار السلاح والمخدرات في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة ببني سويف
رئيس الوطنية للانتخابات: انتخابات النواب تتزامن مع انتصارات أكتوبر.. والفخر واحد
علاء عبد العال: الزمالك يستحق مدرب أفضل من فيريرا
عمرو سعد في ألمانيا استعدادا لتصوير أحدث أفلامه المنتظرة
مراد مكرم ينتقد أداء الزمالك: فيه حاجة غلط ولازم تتحل دلوقتي مش بكرة
التقديم بدأ.. تعرف على خطوات الحصول على شقق بديلة للإيجار القديم
دمر أقوى حصون خط بارليف.. محطات عسكرية مهمة للفريق فؤاد عزيز غالي
الإصلاح والنهضة يخوض انتخابات النواب بـ 30 مرشحًا دعمًا للشباب والمرأة
الدوري الممتاز | عماد النحاس: حققنا فوزا مستحقا على كهرباء الإسماعيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

السفير حسام زكي: خطة ترامب تعاملت مع ملف تهجير الفلسطينيين بشكل منصف

السفير حسام زكي
السفير حسام زكي
هاني حسين

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن هناك مطالب فلسطينية مدعومة عربيًا وإسلاميًا وردت في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، أولها رفض التهجير، حيث نصت الخطة بوضوح على فتح الباب أمام الفلسطينيين الراغبين في المغادرة للعودة مجددًا إلى أرضهم.

وأوضح السفير حسام زكي، خلال لقاءه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة”، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن موضوع التهجير القسري تمت معالجته في الخطة بشكل منصف، وقُضي عليه.

وأضاف أن المطلب الثاني يتمثل في رفض ضم الضفة الغربية لإسرائيل، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حاول حذف هذا البند من الخطة؛ لكن الرئيس الأمريكي ترامب رفض ذلك تحت ضغط القادة العرب والمسلمين.

وأكد السفير حسام زكي، أن الخطة تعاملت مع قضية التهجير بشكل منصف، مشددًا على أن ما يهمه الآن هو اتفاق ترامب ونتنياهو بشأن الخطة، حيث أعلن نتنياهو قبوله لها، بينما من الطبيعي أن يعود وزراء متطرفون في الحكومة الإسرائيلية ويرفضونها، وهو أمر معتاد داخل إسرائيل.

وأشار السفير حسام زكي، إلى أن هناك منهجًا أمريكيًا مختلفًا بعض الشيء في التعامل مع هذه الخطة، إذ يتم التعامل معها بشكل جزئي وتدريجي، حيث جرى البناء على موقف حماس من قضية إطلاق سراح الرهائن، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي أعلن اليوم موقفه، وعلّق على رد حركة حماس، معتبرًا أنه يصب في المصلحة، ويدفع نحو سرعة تجاوب الاحتلال مع الخطة.

ولفت إلى أن خطة ترامب قد تقرّب الرئيس الأمريكي من الحصول على جائزة نوبل للسلام، لكن في حال فشل تنفيذها؛ فلن يتحقق ذلك، وترامب نَصَّبَ نفسه رئيسًا لمجلس السلام والإدارة الانتقالية في غزة إلى جانب توني بلير.

وأوضح أن كل هذه الأمور تحتاج إلى مواقف فلسطينية واضحة ومُصاغة بدقة، معتبرًا أن كلمة الرئيس الفلسطيني اليوم، تمثل خطوة إيجابية؛ لأن السلطة الفلسطينية يجب أن تكون موجودة على الخريطة السياسية، ولا يصح تغييبها عن أي ترتيبات مستقبلية.

حسام زكي ترامب غزة خطة ترامب فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محكمة

المشدد 6 سنوات لقائد قطار طوخ بعد ضبطه وإلزامه برد مبلغ 9.5 مليون جنيه

منحة العمالة غير المنتظمة

كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة للحصول على 1500 جنيه 6 مرات سنويًا

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

بئر

مصرع شاب انهار عليه بئر داخل منزله في أسيوط

المتهمة

هرب من الكمين والكاميرات صورته.. الداخلية تكشف تفاصيل واقعة سيارة المريوطية

الوطنية للانتخابات

اليوم.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب

الشرطة

رحلات وهمية.."الداخلية" تغلق 10 شركات سياحة نصبوا على مواطنين

ترشيحاتنا

أشرف بن شرقي

حسن ناظر: أداء أشرف بن شرقي مؤخرا لا يؤهله للتواجد مع منتخب المغرب

منتخب مصر

قائمة منتخب مصر في بطولة كأس العرب لوديتي المغرب

الزمالك

الزمالك يتفق مع ديكادها الصومالي على خوض مواجهتي الكونفدرالية بالقاهرة

بالصور

لعشاق الدفع الرباعي.. سوبارو امبريزا 2009 بهذا السعر ‏

سوبارو امبريزا 2009
سوبارو امبريزا 2009
سوبارو امبريزا 2009

بعد إصابة الفنانة منة جلال بها .. أعراض الذبحة الصدرية وهذا أسرع علاج

منة جلال
منة جلال
منة جلال

سبب مرض الفنانة منة جلال .. تفاصيل

منة جلال
منة جلال
منة جلال

شبيهة الهمر.. بي واي دي شارك 6 ‏PHEV‏ موديل 2026 الجديدة كليا ‏

بي واي دي شارك 6 ‏PHEV‏
بي واي دي شارك 6 ‏PHEV‏
بي واي دي شارك 6 ‏PHEV‏

فيديو

حقن التخسيس

ليست للجميع وتسبب أعراضا خطيرة .. طبيب يحذر من استخدام حقن التخسيس

من حفل زفاف نجل هانى رمزي

بالصور ..وزير الرياضة ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي

ايمان عبد اللطيف

رفع حالة الاستعداد القصوى | ماذا يحدث في المحافظات بسبب نهر النيل ؟

اضرار اللانشون

توقفوا فورا.. أمراض خطيرة يسببها اللانشون للكبد والقولون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

المزيد