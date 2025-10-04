الموت الرحيم .. خالد عجاج يعلن قتـ.له كلبه الخاص

أكد المطرب خالد عجاج، قيامه بعملية موت رحيم لكلبه الذي عاش معه سنين طويله موضحا أنه كان يجمع القطط الموجوده في المجمع السكني الذي يسكن فيه ويقوم بتعقيمها.

وأضاف عجاج، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز، في برنامجها كلام الناس المذاع عبر شاشة قناة MBC مصر: بلم القطط اللي في الكومباوند واعقمهم علشان ميتكاثروش ويعملوا مشاكل، وندمت على قرار الموت الرحيم لـ كلبي، لأنه كان كبير في السن وعنده سرطان وتقريبًا ماكنش بيشوف، أنا بشوف حاجات مؤثرة بلاش تأذوا الحيوانات.

وكانت فيلا خالد عجاج، قد تعرضت للسرقة فبراير الماضي حيث قررت النيابة العامة بأكتوبر إحالة سائق المطرب خالد عجاج، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة مبلغ 3 آلاف دولار من دولاب غرفة النوم.

وقالت تحقيقات النيابة التي أجريت بإشراف المستشار عمر غراب المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، في حادث سرقة فيلا المطرب خالد عجاج أن كاميرات المراقبة رصدت تحركات سائق خالد عجاج الذي دخل إلى الفيلا وقام بسرقة المبلغ من دولاب الفنان وخرج مسرعا من الفيلا.

وباشرت النيابة العامة في أكتوبر بإشراف المستشار ضياء نجم رئيس نيابة أول أكتوبر، التحقيقات في حادث سرقة فيلا الفنان خالد عجاج.

كشفت أجهزة مديرية أمن الجيزة ملابسات سرقة فيلا خالد عجاج، في منطقة 6 أكتوبر بالجيزة، حيث تبين أن سائقه وراء سرقة مبلغ مالي من دولاب غرفة النوم داخل الفيلا.

شرحت تحريات أجهزة مديرية أمن الجيزة، ملابسات سرقة فيلا خالد عجاج في الجيزة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائقه الخاص الذي قام بالاستيلاء على مبلغ مالي بالدولار من داخل الفيلا أثناء عدم تواجد خالد عجاج.

تلقت أجهزة مديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من المطرب خالد عجاج باكتشافه سرقة فيلته في مدينة 6 أكتوبر عقب عودته من السفر، ووجه اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة كشف ملابسات الحادث.

عاين فريق من الأدلة الجنائية فيلا المطرب خالد عجاج بعد بلاغه بتعرضه للسرقة، حيث رفع رجال المعمل الجنائي البصمات من كافة أرجاء الفيلا "الأبواب والنوافذ والدواليب وأبواب الغرف" لمضاهاتها ببصمات عدة عناصر إجرامية مرتكبة للجرائم المماثلة.