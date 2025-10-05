الأحزاب تبدأ استعداداتها لانتخابات مجلس النواب.. وتحالفات كبرى تلوح في الأفق

بدأت الأحزاب السياسية في مصر استعداداتها المكثفة لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، وذلك في أعقاب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني للعملية الانتخابية.

وأكد الباحث في شؤون الأحزاب علي الدالي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن الأحزاب تعمل حاليًا على إعداد قوائم مرشحيها وفقًا لرؤاها الداخلية ومعاييرها التنظيمية الخاصة.

وأشار الدالي إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنافسًا سياسيًا حادًا، خاصة بين الأحزاب الكبرى المنضوية تحت مظلة التحالف الوطني للأحزاب، الذي يضم نحو 13 حزبًا، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتي تمثل أحد أبرز الكيانات الفاعلة على الساحة السياسية.

وأوضح أن بعض الشخصيات السياسية قد تعود إلى المشهد الانتخابي مجددًا من خلال القوائم الحزبية، في حين تبقى فرص التوافق أكبر في المقاعد الفردية، التي تُعتبر أكثر مرونة من القوائم المغلقة، والتي ستشهد منافسة محتدمة بين الأحزاب على اقتناص أكبر عدد ممكن من المقاعد.