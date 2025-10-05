"العربية للطاقة": سلامة العمليات في قطاع النفط والغاز تعمل كخط دفاع حاسم ضد الحوادث الكبرى

قال الأمين العام للمنظمة العربية للطاقة (أوابك سابقا)، جمال اللوغاني، إن سلامة العمليات تعمل كخط دفاع حاسم ضد الحوادث الكبرى التي قد تتسبب في خسائر فادحة اقتصاديا وبيئيا وبشريا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للوغاني، عقب دورة تدريبية أعدتها المنظمة بعنوان "إدارة السلامة التشغيلية في صناعة النفط والغاز" بالتعاون مع الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية المصرية "إنبي".

وأعرب عن أمله في أن تساهم الدورة في ترسيخ ثقافة الاستدامة الآمنة لدى المتدربين بهدف دمج اعتبارات السلامة مع أهداف الاستدامة البيئية والتشغيلية والاقتصادية، مشددا على ضرورة وضع سلامة العمليات كأولوية في صميم كل مشروع جديد أو تطوير قائم لترسيخ مفهوم إدارة المخاطر الكبرى.

وأشاد اللوغاني، بالمشاركة الكبيرة في الدورة حيث ناهز عدد المشاركين فيها نحو 400 متدرب من مختلف الدول الأعضاء في المنظمة توزعوا بين الحضور المباشر والحضور الافتراضي عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأعرب الأمين العام للمنظمة العربية للطاقة (أوابك سابقا)، جمال اللوغاني، عن شكره لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية وشركة "إنبي" على التعاون المثمر في تنظيم هذه الدورة التي تعد الثالثة من نوعها منذ توقيع مذكرة التفاهم بين المنظمة العربية للطاقة وشركة "إنبي" في عام 2023.

وأشار إلى أن إضافة الدورات التدريبية لخطة المنظمة السنوية جاءت إدراكا منها للأهمية المحورية لتمكين الكوادر البشرية، مبينا أنه حظي بدعم كبير من الدول الأعضاء مما ساهم في تقديم المعرفة ونقل الخبرة لآلاف المتدربين.

وأعلن اللوغاني عن تبني المنظمة لمنظور جديد يركز على الاستثمار في التدريب وبناء القدرات بشكل أكبر وأكثر شمولا، مؤكدا أن هذا التوجه لا يهدف فقط إلى رفع كفاءة العاملين بل سيساهم أيضا في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدول الأعضاء لمواجهة التحديات المستقبلية في القطاع البترولي.

وذكر أن إدارة سلامة العمليات تعتبر منهجية منظمة لتحليل ومنع وتخفيف المخاطر المرتبطة بالمواد الكيميائية والمواد شديدة الخطورة.

