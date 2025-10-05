قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القاهرة تعوّل على اجتماع الإثنين لتنفيذ خطة ترامب وإنهاء الحرب في غزة
يضم مبدعين ومشاركة النساء تجاوزت الـ 60% .. تفاصيل «معرض تراثنا»
مركز الأزهر للفتوى يحتفي باليوم العالمي للمعلم: ركيزة العلم ووريث الأنبياء
هنري حمرا .. حاخام يهودي سوري عائد من نيويورك يترشح لبرلمان ما بعد الأسد
مقتل 11 شخصا على الأقل جراء انهيارات أرضية في نيبال
تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية
تزوج فنانة وحارس للزمالك بالصدفة.. معلومات لا تعرفها عن الراحل سمير محمد علي
الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر المجيد
المجلس الأوروبي يُمدد عقوباته ضد مسئولين وكيانات روسية عامًا جديدًا
الاحتلال الاسرائيلي يصادق على مخطط استعماري للاستيلاء على 35 دونما شرق قلقيلية
عبور 20 شاحنة مساعدات إماراتية إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
تغيير مفاجئ وأمطار.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

"العربية للطاقة": سلامة العمليات في قطاع النفط والغاز تعمل كخط دفاع حاسم ضد الحوادث الكبرى

صدى البلد
صدى البلد
أ ش أ

قال الأمين العام للمنظمة العربية للطاقة (أوابك سابقا)، جمال اللوغاني، إن سلامة العمليات تعمل كخط دفاع حاسم ضد الحوادث الكبرى التي قد تتسبب في خسائر فادحة اقتصاديا وبيئيا وبشريا.
جاء ذلك في تصريحات صحفية للوغاني، عقب دورة تدريبية أعدتها المنظمة بعنوان "إدارة السلامة التشغيلية في صناعة النفط والغاز" بالتعاون مع الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية المصرية "إنبي".
وأعرب عن أمله في أن تساهم الدورة في ترسيخ ثقافة الاستدامة الآمنة لدى المتدربين بهدف دمج اعتبارات السلامة مع أهداف الاستدامة البيئية والتشغيلية والاقتصادية، مشددا على ضرورة وضع سلامة العمليات كأولوية في صميم كل مشروع جديد أو تطوير قائم لترسيخ مفهوم إدارة المخاطر الكبرى.
وأشاد اللوغاني، بالمشاركة الكبيرة في الدورة حيث ناهز عدد المشاركين فيها نحو 400 متدرب من مختلف الدول الأعضاء في المنظمة توزعوا بين الحضور المباشر والحضور الافتراضي عبر تقنية الاتصال المرئي.
وأعرب الأمين العام للمنظمة العربية للطاقة (أوابك سابقا)، جمال اللوغاني، عن شكره لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية وشركة "إنبي" على التعاون المثمر في تنظيم هذه الدورة التي تعد الثالثة من نوعها منذ توقيع مذكرة التفاهم بين المنظمة العربية للطاقة وشركة "إنبي" في عام 2023.
وأشار إلى أن إضافة الدورات التدريبية لخطة المنظمة السنوية جاءت إدراكا منها للأهمية المحورية لتمكين الكوادر البشرية، مبينا أنه حظي بدعم كبير من الدول الأعضاء مما ساهم في تقديم المعرفة ونقل الخبرة لآلاف المتدربين.
وأعلن اللوغاني عن تبني المنظمة لمنظور جديد يركز على الاستثمار في التدريب وبناء القدرات بشكل أكبر وأكثر شمولا، مؤكدا أن هذا التوجه لا يهدف فقط إلى رفع كفاءة العاملين بل سيساهم أيضا في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدول الأعضاء لمواجهة التحديات المستقبلية في القطاع البترولي.
وذكر أن إدارة سلامة العمليات تعتبر منهجية منظمة لتحليل ومنع وتخفيف المخاطر المرتبطة بالمواد الكيميائية والمواد شديدة الخطورة.
 

منظمة العربية للطاقة الشركة الهندسية للصناعات البترولية البترول والثروة المعدنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي

عقوبات مشددة للمُخالفين .. تعرّف على الحد الأقصى للنقد عند السفر للخارج

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 5-10-2025

بيج ياسمين

مش هتصدق .. بيج ياسمين بفستان الفرح | اعرف القصة

الزمالك

«أنا زهقت الصراحة».. تعليق ناري من الغندور بعد تعادل الزمالك أمام غزل المحلة

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 5-10-2025

الفنان القدير عبد الله مشرف

بالعكاز | شاهد.. أحدث ظهور للفنان عبدالله مشرف أثناء تكريمه بمهرجان نقابة المهن التمثيلية

سما المصري

«عايزة راجل يشكمني»| سما المصري تحسم الجدل حول جملة أثارت السوشيال ميديا .. فيديو

سعر الذهب

سعر أعلي عيار ذهب اليوم الأحد 5-10-2025

ترشيحاتنا

حازم امام

حازم إمام: الأهلي يعاني دفاعيًا رغم الفوز على كهرباء الإسماعيلية

الأهلي والزمالك

ترتيب الهدافين يشعل الدوري| تريزيجيه يطارد نجوم المصري.. والزمالك خارج المنافسة

حسني عبد ربه

حسني عبد ربه يحتفل بعيد زواجه بعشاء رومانسي مع زوجته

بالصور

طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي

طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي
طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي
طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي

200 ألف جنيه.. مى عمر تثير الجدل بفستانها فى أسبوع الموضة بباريس

مى عمر تثير الجدل بفستانها فى اسبوع الموضة بباريس
مى عمر تثير الجدل بفستانها فى اسبوع الموضة بباريس
مى عمر تثير الجدل بفستانها فى اسبوع الموضة بباريس

للانش بوكس.. طريقة عمل الكوكيز السريع

طريقة عمل الكوكيز السريع..
طريقة عمل الكوكيز السريع..
طريقة عمل الكوكيز السريع..

كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟

كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟
كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟
كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟

فيديو

شيراز وحسام حبيب

حسام حبيب واللبنانية شيراز.. من صورة رومانسية إلى قطيعة على إنستجرام

طلبقة أحمد مكي

زواج سري وخذلان.. طليقة أحمد مكي تكشف أسرار زواجها لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أمريكا وإسرائيل.. تحالف القذارة والدم الفلسطيني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

المزيد