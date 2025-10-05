الأمن الصومالي يحبط محاولة إرهابية للهجوم على مقر تابع للمخابرات بمقديشو

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الصومالي أن قوات الأمن أحبطت، اليوم الأحد، هجومًا إرهابيًا استهدف مقر "جودكا جيلعو" التابع للمخابرات في العاصمة مقديشو، نفذته ميليشيا الشباب الإرهابية.



وأوضح الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية - أن قوات الأمن تعاملت بسرعة مع المهاجمين وتمكنت من القضاء على سبعة عناصر من المنفذين، دون وقوع خسائر كبيرة في صفوف القوات.



وأشار البيان إلى أن الإرهابيين استخدموا سيارة مموهة بألوان وشعارات قوات الأمن، ما مكنهم من اجتياز بعض نقاط التفتيش قبل أن يتم التصدي لهم.



وأكدت وزارة الأمن الداخلي أن الحادث يبرز الحاجة الملحة لتشديد الرقابة على المركبات داخل العاصمة، وتفعيل القوانين الخاصة بأمن المؤسسات الحكومية وضبط حركة الأسلحة، داعية جميع الأجهزة الأمنية إلى الالتزام التام بالإجراءات الوقائية وتعزيز التنسيق لحماية أمن مقديشو والمواطنين.

