أشرف بن شرقي وبن بنتايج في قائمة المغرب لمواجهة مصر

كشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط انضمام كل من بن شرقي ومحمود بن تايج الي المنتخب المغربي

وكتب عبد الباسط عبر حسابه الشخصي فيسبوك :٠ محمود بنتايك وأشرف بنشرقي ووليد الكرتي ضمن قائمة منتخب المغرب الثاني لمواجهتي مصر والكويت وديا استعدادا لكأس العرب ".

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب المغربي، قائمة "أسود الأطلس" استعدادًا لخوض مباراتين مهمتين خلال فترة التوقف الدولي في أكتوبر، حيث يلتقي الفريق مع البحرين وديًا، ثم يواجه منتخب الكونغو في إطار التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتصدر محمد الشيبي، الظهير الأيمن لفريق بيراميدز، القائمة، فيما شهدت غيابات بارزة بداعي الإصابة، على رأسهم: أشرف داري، سفيان رحيمي، نصير مزراوي، رومان سايس، وعز الدين أوناحي.