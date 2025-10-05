قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بوتين: روسيا وطاجيكستان ستواصلان العمل الجاد بشأن القضايا المشتركة الراهنة
رئيس جامعة قناة السويس يستقبل الدكتور أسامة نصار لتهنئته بتعيينه عميدًا لكلية الهندسة
جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر2025.. هل يتم تبكيرها؟
المملكة المتحدة: ندعم بقوة جهود ترامب للتوصل لاتفاق سلام في غزة
خطيرة تتحول لإعصار.. عاصفة استوائية تتشكل فى المحيط الهادئ
مدرب الفراعنة للسباحة بالزعانف: أبناؤنا جاهزون لرفع علم مصر في بطولة العالم
الرابط الرسمي لمنصة الإيجار القديم 2025 لحجز الشقق البديلة
السنغال.. ارتفاع الإصابات بحمى الوادي المتصدع إلى 74 إصابة و10 وفيات
أفضل شهادة تحقق أرباح من البنك الأهلي بعد خفض الفائدة
موقف حماس من خطة ترامب| مناورة سياسية أم انفتاح مشروط؟.. خبير يوضح
الصحة: التحقيق مع المتغيبين وتحسين معدلات التردد بوحدة البدالة الصحية
رياضة

رضا شحاتة: حكم مباراة الأهلي لم يتعامل معنا بالمثل.. وتعرضنا لظلم تحكيمي رغم الخسارة

ياسمين تيسير

تحدث رضا شحاتة المدير الفني لفريق كهرباء الإسماعيلية، على خسارة فريقه بالأمس أمام الأهلي برباعية مقابل هدفين في الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال رضا شحاتة في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: نبني فريق كرة وذو شخصية من التزام في مواعيد التدريبات وضوابط خارج الملعب تؤدي الى التزام داخل الملعب

وأضاف أن الميزانية في نادي كهرباء الإسماعيلية ليست كبيرة ووارد حدوث تراجع في أداء ونتائج الفريق، ولكن تعرضنا لظلم تحكيمي أمام الأهلي وحكم المباراة لم يكن يتعامل بالمثل في بعض الكرات مثل الأهلي.

وأردف، أن لدينا كرات حكم اللقاء لم يحتسبها لنا وما قولته للحكم "لنا فاول" رأيت الحكم يشهر لي بطاقة صفراء، والضغوط الجماعيرية أثرت على اداء لاعبي كهرباء الإسماعيلية في الشوط الأول ولكن الشوط الثاني الأمور اختلفت، واللاعبين أكتسبوا الثقة.

وواصل أن علي سليمان لاعب الفريق لم يكن في افضل حالاته أمام الاهلي على الرغم من أدءه الجيد بالأمس، ولكن هو لاعب مميز واتوقع له نجاح كبير في هذا الموسم.

