رضا شحاتة: حكم مباراة الأهلي لم يتعامل معنا بالمثل.. وتعرضنا لظلم تحكيمي رغم الخسارة

تحدث رضا شحاتة المدير الفني لفريق كهرباء الإسماعيلية، على خسارة فريقه بالأمس أمام الأهلي برباعية مقابل هدفين في الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال رضا شحاتة في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: نبني فريق كرة وذو شخصية من التزام في مواعيد التدريبات وضوابط خارج الملعب تؤدي الى التزام داخل الملعب

وأضاف أن الميزانية في نادي كهرباء الإسماعيلية ليست كبيرة ووارد حدوث تراجع في أداء ونتائج الفريق، ولكن تعرضنا لظلم تحكيمي أمام الأهلي وحكم المباراة لم يكن يتعامل بالمثل في بعض الكرات مثل الأهلي.

وأردف، أن لدينا كرات حكم اللقاء لم يحتسبها لنا وما قولته للحكم "لنا فاول" رأيت الحكم يشهر لي بطاقة صفراء، والضغوط الجماعيرية أثرت على اداء لاعبي كهرباء الإسماعيلية في الشوط الأول ولكن الشوط الثاني الأمور اختلفت، واللاعبين أكتسبوا الثقة.

وواصل أن علي سليمان لاعب الفريق لم يكن في افضل حالاته أمام الاهلي على الرغم من أدءه الجيد بالأمس، ولكن هو لاعب مميز واتوقع له نجاح كبير في هذا الموسم.