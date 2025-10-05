يضم مبدعين ومشاركة النساء تجاوزت الـ 60% .. تفاصيل «معرض تراثنا»

قال أحمد الكناني، المسئول عن التجمعات الإنتاجية والحرفية بجهاز تنمية المشروعات، إن معرض تراثنا يضم مجموعة من الفنانين والمبدعين المصريين، معرض تراثنا يقام للمرة السابعة وينفذ على ما يقارب من 10 آلاف متر.

ولفت خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إلى أن المعرض يضم 1170 عارضًا، منوهًا بأن نسبة مشاركة السيدات في المعرض تجاوزت الـ 60%.

واسترسل: لدينا أكثر من 32 قطاعًا حرفيًا وتجمعات إنتاجية طبيعية داخل المعرض، مؤكدًا على أن المعرض يحقق نجاحًا واضحًا.

وأوضح أن الدولة توفر الدعم للعارضين داخل المعرض، من خلال مجموعة من الفاعليات لتطوير فكرة التسويق وزيادة البيع للمنتجات.