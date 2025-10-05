سوريا تشهد أول انتخابات تشريعية بعد سقوط نظام الأسد

انطلقت صباح اليوم في سوريا أول انتخابات تشريعية منذ سقوط نظام بشار الأسد، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في مختلف المحافظات لاستقبال الناخبين لاختيار أعضاء مجلس الشعب في مرحلة ما بعد التحرير، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية.

وشهدت مراكز الاقتراع في ريف حلب، لاسيما في منطقتي الأتارب والباب، إقبالًا ملحوظًا من المواطنين منذ الساعات الأولى لبدء التصويت، فيما تواصل توافد الناخبين في مدينة حماة للمشاركة في هذا الحدث الوطني.

وفي العاصمة دمشق، حضر عدد من سفراء الدول وممثلي البعثات الدبلوماسية إلى مركز الاقتراع في المكتبة الوطنية، لمتابعة سير العملية الانتخابية، في خطوة تعكس الاهتمام الدولي بمجريات أول استحقاق ديمقراطي تشريعي تشهده سوريا بعد سنوات من الحرب.

من جانبه، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن عدد المرشحين بلغ 1568 مرشحًا يتنافسون على 140 مقعدًا في مجلس الشعب السورى.

وأشار إلى تأجيل الانتخابات في محافظة الرقة ومنطقة رأس العين بريف الحسكة إلى الأحد ما بعد القادم أو الذي يليه، فيما لا تزال بعض الدوائر في الحسكة والسويداء مؤجلة حتى استقرار الأوضاع الأمنية في تلك المناطق.