الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا في العالم.. فما علاقة ترامب؟
حماس تتسلم خطة لإنهاء حرب غزة وتبدي استعدادها للنقاش| فهل ستنجح وساطة ترامب؟
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
اجتماع نادر لترامب بكل القادة العسكريين في العالم.. فما الحكاية؟
سوريا.. قوات الاحتلال تتوغل في بلدة كويا بريف درعا الغربي
رئيس الوزراء يبدأ جولة ميدانية لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة المنوفية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
تلوث بترولي جديد يهدد الشعاب المرجانية والسواحل السياحية بالبحر الأحمر.. تحقيقات عاجلة
الاتحاد الأوروبي يرحب بخطة ترامب بشأن غزة
مرة بالحلويات والأخرى بالتهديد.. ننشر أقوال الطفل في واقعة الاعتداء عليه من نقاش بالمعصرة
سويلم يتابع موقف مجهودات الوزارة لتطوير البحيرات الشمالية وتأمين فرص العمل للصيادين
مدبولي يتفقد عددا من مشروعات محافظة المنوفية.. بعد قليل
أخبار العالم

سوريا.. قوات الاحتلال تتوغل في بلدة كويا بريف درعا الغربي

محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام سورية بأن قوة من جيش الاحتلال  الإسرائيلي توغلت في بلدة كويا بريف درعا الغربي وتنصب حواجز عسكرية في المنطقة.

أفادت أربعة مصادر مطلعة على المحادثات أن جهود التوصل إلى اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل تعثرت في اللحظات الأخيرة بسبب طلب إسرائيل السماح لها بفتح "ممر إنساني" إلى محافظة السويداء جنوب سوريا.

وكانت سوريا وإسرائيل قد اقتربتا في الأسابيع الأخيرة من الاتفاق على الخطوط العريضة للاتفاق بعد أشهر من المحادثات التي توسطت فيها الولايات المتحدة في باكو وباريس ولندن، والتي تسارعت وتيرتها قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع.

وكان الهدف من الاتفاق إنشاء منطقة منزوعة السلاح تشمل محافظة السويداء، حيث أودى العنف الطائفي في يوليو بحياة مئات الدروز.

وتزعم إسرائيل، التي تضم أقلية درزية قوامها 120 ألف فرد، يخدم رجالها في جيش الاحتلال، أنها ستحمي الطائفة، ونفذت ضربات عسكرية في سوريا تحت شعار الدفاع عنها.

في محادثات سابقة في باريس، طلبت إسرائيل فتح ممر بري إلى السويداء لإيصال المساعدات، لكن سوريا رفضت الطلب باعتباره انتهاكًا لسيادتها.

أعادت إسرائيل طرح هذا الطلب في مرحلة متأخرة من المحادثات، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين ومصدر سوري ومصدر في واشنطن مُطلع على سير المحادثات.

وأفاد المصدر السوري والمصدر في واشنطن أن الطلب الإسرائيلي المُتجدد أعاق خطط الإعلان عن اتفاق هذا الأسبوع ولم يُعلن عن نقطة الخلاف الجديدة سابقًا.

ولم تُجب وزارة الخارجية الأمريكية، ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزارة الخارجية السورية على أسئلة حول ملامح الاتفاق أو نقاط الخلاف.

قال المبعوث الأمريكي توم باراك، الذي يتوسط في المحادثات بين سوريا وإسرائيل،  إن الطرفين المتخاصمين منذ زمن طويل على وشك التوصل إلى "اتفاقية خفض تصعيد" توقف بموجبها إسرائيل هجماتها، وتوافق سوريا على عدم نقل أي آليات أو معدات ثقيلة قرب الحدود مع إسرائيل.

وأضاف أن هذه الاتفاقية ستكون بمثابة الخطوة الأولى نحو الاتفاق الأمني ​​الذي يتفاوض عليه البلدان.

​​وقال دبلوماسي مطلع على الأمر إنه يبدو أن الولايات المتحدة "تتراجع من اتفاقية أمنية إلى اتفاقية خفض تصعيد".

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سعر الذهب عيار 21 الآن الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

عمرو أديب

عمرو أديب منفعلا: عندي 60 سنة منهم 55 الزمالك بيتغلب فيهم

الصورة المرفقة بالمنشورات

ملثم يتجول بطعام مسمم.. ذعر في حدائق الأهرام بعد زعم تسميم 500 كلب والأمن يفحص

صورة أرشيفية

مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

البحوث الإسلاميَّة يفتتح البرنامج التدريبي للغة الإشارة بالتعاون مع خريجي الأزهر والقومي لذوي الإعاقة

البحوث الإسلامية يفتتح البرنامج التدريبي للدعاة والوعَّاظ على لغة الإشارة

دار الإفتاء

الإفتاء توضح معنى الدين المعاملة.. وتؤكد: الفحص الطبي قبل الزواج واجب شرعي

علي جمعة

علي جمعة: رسول الله اوصانا بمحاسن الأخلاق

دنيا سامي تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

دنيا سامي تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها
دنيا سامي تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها
دنيا سامي تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

نرمين الفقى تستعرض قوامها الممشوق بهذه الإطلالة

نرمين الفقى تستعرض قوامها الممشوق بهذه الاطلالة
نرمين الفقى تستعرض قوامها الممشوق بهذه الاطلالة
نرمين الفقى تستعرض قوامها الممشوق بهذه الإطلالة

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ستيلانتيس تطور نموذج أولي لسيارة كهربائية بـ نظام البطارية الذكي المتكامل

نظام البطارية الذكي المتكامل
نظام البطارية الذكي المتكامل
نظام البطارية الذكي المتكامل

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

