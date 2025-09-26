تعثر المفاوضات الإسرائيلية السورية بسبب الممر الإنساني إلى السويداء | تفاصيل

أفادت أربعة مصادر مطلعة على المحادثات أن جهود التوصل إلى اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل تعثرت في اللحظات الأخيرة بسبب طلب إسرائيل السماح لها بفتح "ممر إنساني" إلى محافظة السويداء جنوب سوريا.

وكانت سوريا وإسرائيل قد اقتربتا في الأسابيع الأخيرة من الاتفاق على الخطوط العريضة للاتفاق بعد أشهر من المحادثات التي توسطت فيها الولايات المتحدة في باكو وباريس ولندن، والتي تسارعت وتيرتها قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع.

وكان الهدف من الاتفاق إنشاء منطقة منزوعة السلاح تشمل محافظة السويداء، حيث أودى العنف الطائفي في يوليو بحياة مئات الدروز.

تزعم إسرائيل، التي تضم أقلية درزية قوامها 120 ألف فرد، يخدم رجالها في جيش الاحتلال، أنها ستحمي الطائفة، ونفذت ضربات عسكرية في سوريا تحت شعار الدفاع عنها.

في محادثات سابقة في باريس، طلبت إسرائيل فتح ممر بري إلى السويداء لإيصال المساعدات، لكن سوريا رفضت الطلب باعتباره انتهاكًا لسيادتها.

أعادت إسرائيل طرح هذا الطلب في مرحلة متأخرة من المحادثات، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين ومصدر سوري ومصدر في واشنطن مُطلع على سير المحادثات.

وأفاد المصدر السوري والمصدر في واشنطن أن الطلب الإسرائيلي المُتجدد أعاق خطط الإعلان عن اتفاق هذا الأسبوع ولم يُعلن عن نقطة الخلاف الجديدة سابقًا.

ولم تُجب وزارة الخارجية الأمريكية، ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزارة الخارجية السورية على أسئلة حول ملامح الاتفاق أو نقاط الخلاف.

قال المبعوث الأمريكي توم باراك، الذي يتوسط في المحادثات بين سوريا وإسرائيل، يوم الثلاثاء إن الطرفين المتخاصمين منذ زمن طويل على وشك التوصل إلى "اتفاقية خفض تصعيد" توقف بموجبها إسرائيل هجماتها، وتوافق سوريا على عدم نقل أي آليات أو معدات ثقيلة قرب الحدود مع إسرائيل.

وأضاف أن هذه الاتفاقية ستكون بمثابة الخطوة الأولى نحو الاتفاق الأمني ​​الذي يتفاوض عليه البلدان. ​​وقال دبلوماسي مطلع على الأمر إنه يبدو أن الولايات المتحدة "تتراجع من اتفاقية أمنية إلى اتفاقية خفض تصعيد".

وقال الرئيس السوري أحمد الشرع، القيادي السابق في تنظيم القاعدة الذي قاد قوات المعارضة التي سيطرت على دمشق العام الماضي، متحدثًا قبل باراك بقليل في فعالية بنيويورك، إنه قلق من أن إسرائيل قد تُماطل في المحادثات.

وقال: "نحن خائفون من إسرائيل. نحن قلقون بشأن إسرائيل. وليس العكس".

صرح مسؤول سوري لوكالة رويترز بأن المحادثات التي سبقت بدء الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت "إيجابية"، لكن لم تُجرَ أي محادثات أخرى مع مسؤولين إسرائيليين هذا الأسبوع.

صرح مكتب نتنياهو يوم الأربعاء بأن اختتام المفاوضات الجارية "مشروط بضمان مصالح إسرائيل، والتي تشمل، من جملة أمور، نزع السلاح من جنوب غرب سوريا والحفاظ على سلامة وأمن الدروز في سوريا".

سوريا وإسرائيل عدوان منذ تأسيس إسرائيل عام ١٩٤٨. وقد أنشأ اتفاق فك الارتباط عام ١٩٧٤ منطقة ضيقة منزوعة السلاح تراقبها الأمم المتحدة.

ولكن منذ أن أطاح المتمردون بالرئيس السوري آنذاك بشار الأسد في ٨ ديسمبر/كانون الأول الماضي، شنت إسرائيل ضربات غير مسبوقة على الأصول العسكرية السورية في جميع أنحاء البلاد، وأرسلت قوات إلى جنوب البلاد.

أعربت إسرائيل عن عداء صريح تجاه الشرع، مشيرةً إلى صلاته السابقة بتنظيم القاعدة، وضغطت على الولايات المتحدة لإبقاء سوريا ضعيفة ولامركزية.

خلال أشهر من المحادثات، دأبت سوريا على الدعوة للعودة إلى اتفاقية فك الارتباط لعام ١٩٧٤. في منتصف سبتمبر، وصف الشرع الاتفاقية للصحفيين بأنها "ضرورة". وقال حينها إن على إسرائيل احترام المجال الجوي السوري ووحدة أراضيه، لكنه أثار احتمال وقوع انتهاكات إسرائيلية.

وقال: "قد نتوصل إلى اتفاق في أي لحظة، ولكن ثم تظهر مشكلة أخرى، وهي: هل ستلتزم إسرائيل به وتنفذه؟ سنرى ذلك في المرحلة المقبلة".