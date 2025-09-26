قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

وزير الخارجية: لجنة دولية أكدت ارتكاب الاحتلال الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين

شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج في اجتماع لجنة التواصل بشأن فلسطين AHLC، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
حث الوزير عبد العاطي كافة المشاركين على توفير الدعم المالي والسياسي للسلطة الفلسطينية، موضحاً انها تواجه عدداً من الصعوبات نتيجة للإجراءات الإسرائيلية في انتهاك واضح لاتفاقات أوسلو، ونوه وزير الخارجية بنتائج تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي أكدت ارتكاب الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين من خلال استهدافهم بصورة ممنهجة، مؤكدا ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، ودعم جهود الوساطة التي تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة، مشدداً على أن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطر يقوض جهود إحلال السلام.
وأشار الوزير عبد العاطي لرفض مصر القاطع لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من خلال تحويل غزة إلى منطقة غير صالحة للمعيشة، مشيراً إلى أن تلك المساعي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي. وأكد أن مصر تبقى ملتزمة بالعمل مع الشركاء الدوليين لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، والتي تعد محورية لتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم تحت سلطة شرعية وموحدة تحكمها سيادة القانون وسيطرة حصرية على السلاح، داعياً الدول المشاركة في الاجتماع لدعم استضافة مصر للمؤتمر الدولي حول إعادة إعمار غزة فور التوصل لوقف إطلاق النار.

