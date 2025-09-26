حماس: مستعدون للتنازل عن حكم غزة

أكد القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية حماس غازي حمد، استعداد الحركة للخروج من حكم غزة رغم أنها جزء من النسيج الوطني الفلسطيني، مضيفا " ليس لدينا مشكلة في التنازل عن الحكم".

وشدد القيادي الحمساوي على اصرار الحركة على الالتزام بالصفقة الشاملة، بإعادة جميع الرهائن، أحياء كانوا أم أمواتا.

وختم قائلا: "وقلنا إننا نستطيع إعادتهم خلال 24 ساعة، لكن إسرائيل رفضت".

وفي وقت لاحق ؛ رفضت حركة حماس طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بنزع سلاحها ، وفي ردها على كلمة أبو مازن في الجمعية العامة للأمم المتحدة ، قالت حماس في بيان لها إن "سلاح المقاومة لا يمكن المساس به طالما استمرت إسرائيل في احتلال أرضنا وشعبنا".

ورفضت حماس أيضا التزام عباس بعدم التدخل في إدارة قطاع غزة، ووصفته بأنه "اعتداء على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير واختيار من يحكمه".

وأضافت حماس أن تصريحات الرئيس الفلسطيني تشكل "استسلاما غير مقبول للإملاءات الأجنبية".

وقالت حماس إن الطريق الوحيد لحماية الشعب الفلسطيني هو "الوحدة الوطنية والتوافق على برنامج نضالي شامل لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي حتى تحقيق تطلعاته في التحرير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".