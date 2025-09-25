قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طلائع الجيش يتحرك بشكل رسمي ضد طاقم تحكيم مباراة المقاولون العرب بسبب الهدف الملغي
الإفراج عن المتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات بعد البراءة والتصالح
أسامة الدليل: ما بعد 7 أكتوبر ينذر بنكبة جديدة وحماس لا تمثل الشعب الفلسطيني
حفرة 13 متر و3 قطع حجرية.. حبس 5 أشخاص ينقبون عن الآثار بالسيدة زينب
غيابات الزمالك في القمة أمام الأهلي
ترامب يسخر من أردوغان: يعرف كثيرا عن تزوير الانتخابات
انخفاض في نهاية الأسبوع.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 25 سبتمبر 2025
الضرائب تشرح آليات المحاسبة للأفراد والشركات وفقا للحوافز والتسهيلات الضريبية
بالزيادة الجديدة .. موعد صرف معاش «تكافل وكرامة» لشهر أكتوبر 2025.. وطريقة الاستعلام
زيزو يتمسك بخوض القمة وطبيب الأهلي يوافق على طلبه بشروط
محاولات للصلح.. تطورات مثيرة في اتهام نجل أحمد رزق بإصابة زميله
تطور عاجل في مفاوضات الأهلي مع برونو لاج
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أسامة الدليل: ما بعد 7 أكتوبر ينذر بنكبة جديدة وحماس لا تمثل الشعب الفلسطيني

الكاتب الصحفي أسامة الدليل
الكاتب الصحفي أسامة الدليل
علي مكي

قال الكاتب الصحفي أسامة الدليل إن ما جرى في 7 أكتوبر كشف أن الصراع في المنطقة تحول إلى معادلة صفرية، يخسر فيها جميع الأطراف، مؤكدًا أن الانحياز للعواطف في مثل هذه القضايا لا يؤدي إلا إلى النكبات، كما حدث في نكسة 1967.

وشدد الدليل خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج مساء دى أم سى ،  على أن القضية الفلسطينية قضية عادلة، لكن لا يجب الانحياز إلى أي فصيل بعينه، لافتًا إلى أن بعض الفصائل الفلسطينية لا تحمل حتى اسم "فلسطين" في مسمياتها، مثل حماس والجهاد الإسلامي.

وأضاف أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس حسم هذه النقطة حين أعلن صراحةً أن حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني، وأن السلاح يجب أن يكون تحت سلطة الدولة الفلسطينية.

ووصف الدليل القرن العشرين بأنه جلب "مصيبتين كبيرتين"، على حد تعبيره، هما: ظهور ما يسمى بـالإسلام السياسي"، الذي وصفه بـ"الإجرام السياسي"، معتبرا أن حماس تمثل الذراع العسكرية لجماعة الإخوان المسلمين.

أشار الدليل إلى أن خطة ترامب التي أعلن عنها مؤخرًا تتكون من 21 بندًا، لم يُكشف منها سوى بعض النقاط، من بينها: انسحاب إسرائيلي تدريجي وعدم ضم الضفة الغربية ضمان عدم استمرار احتلال غزة.

وحذر الدليل من أن الاعتراف الدولي بدولة فلسطين قد يتحول إلى نموذج شبيه بجمهورية فرسان مالطا، أي دولة معترف بها من دون أرض حقيقية أو سيادة فعلية.

وتابع قائلا : أن المشهد الحالي ينذر بنكبة جديدة، متسائلًا عن مدى إمكانية الحفاظ على دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، في ظل التوسع الاستيطاني المستمر.

