طارق فهمي: نتنياهو يريد احتلال قطاع غزة قبل 7 أكتوبر

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن نتنياهو يريد احتلال قطاع غزة قبل 7 أكتوبر، مشيرا إلى أنه قد تشكل إدارة أمريكية – إسرائيلية لإدارة غزة.

اقتحام جيش الاحتلال قطاع غزة

وأضاف طارق فهمي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد» أن هناك تعليمات مباشرة لقادة حماس بقتل الأسرى حال اقتحام جيش الاحتلال قطاع غزة، منوها أن استطلاعات رأي إسرائيلية تؤكد أن الشعب يريد التطرف واستمرار الحرب؛ باعتبارات دينية يهودية.

وتابع أستاذ العلوم السياسية: إسرائيل لا تريد انتهاء الحرب وتستهدف مط عملية التفاوض على تحرير الرهائن التي أصبحت ورقة محروقة، وتوقف الحرب مرهون باحتلال تل أبيب لقطاع غزة.

واستكمل فهمي قائلا: من المبكر خروج أبو مازن وسلطة فلسطين على حكم غزة، ومصر دخلت في الواجهة بإدارة القطاع مع سلطة فلسطين 6 شهور، علاوة على مقترح إدارة عربية تضم مصر والإمارات وقطر ودول أخرى.