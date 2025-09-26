قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عراقجي: لن تخرج الترويكا الأوروبية منتصرة بتفعيلها آلية الزناد
بدء تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحالات والمطاعم
ضوابط تسمية المواليد بالقانون و غرامة مالية لمن يختار أسماء مسيئة
حماس: استشهاد 251 صحفيا منذ بداية الحرب جريمة نكراء تقترفها حكومة الاحتلال الفاشـ ي
انتهك المعايير.. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب
وول ستريت جورنال: نتنياهو غير مقتنع بخطة السلام الأمريكية لإدارة غزة
وزير البترول يبحث مع هاربور إنرجي البريطانية انتاج الغاز بدسوق وغرب الدلتا
إعلام إسرائيلي: خطة أمريكية لتعيين توني بلير قائدا لإدارة غزة مؤقتا
موقف الأهلي مع ياسر إبراهيم بعد أزمة أفضل لاعب في مباراة حرس الحدود
ارتفاع عدد وفيات حريق مصنع المحلة لـ 8 حالات والدفع بـ26 سيارة إسعاف
30.5 مليار جنيه .. مصر تواصل توجيه الاستثمارات في قطاع التعليم لتحسين جودته
دعاء الجمعة الأولى من ربيع الآخر.. يزيد الرزق ويقضي الحوائج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حماس: استشهاد 251 صحفيا منذ بداية الحرب جريمة نكراء تقترفها حكومة الاحتلال الفاشـ ي

حماس
حماس
محمود نوفل

أكدت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)  أنَّ ارتقاء 251 شهيداً صحفياً منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزَّة، هو جريمة نكراء تقترفها حكومة الاحتلال الفاشي أمام سمع وبصر العالم، في انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية.

وقالت الحركة في بيان : إنَّ هذه الجرائم البشعة بحق الصحفيين في قطاع غزَّة لن تسقط بالتقادم، ولن تفلح في حجب الحقيقة وفضح جرائم الاحتلال الفاشية وعدوانه ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

وأضافت الحركة في بيانها: نُحمّل الاحتلال والإدارة الأمريكية الداعمة له، المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي ترتكب ضدّ الصحفيين الفلسطينيين وضدّ أبناء شعبنا في قطاع غزَّة على مدار 23 شهراً.

وشددت حماس على أنَّ الدعاية الصهيونية القائمة على الكذب والتضليل قد فشلت في تحقيق أهدافها، وتهاوت أمام عدالة قضية وصمود شعب فلسطين وحقوقه المشروعة.

وتابعت الحركة: نثمّن ونقدّر عالياً المواقف المتضامنة مع الصحفيين والإعلاميين في فلسطين، وندعو كل الوسائل الإعلامية العربية والإسلامية والدولية إلى مواصلة دورها في تغطية جرائم الاحتلال، والانحياز إلى عدالة قضيتنا الوطنية وحقوق شعبنا المشروعة.

كما دعت حماس الاتحادات والنقابات الصحفية حول العالم إلى تصعيد حراكها المتضامن مع الصحفي الفلسطيني، والعمل بكل الوسائل للضغط على الاحتلال للسماح بدخول الصحافة والإعلام الدولي إلى قطاع غزَّة لنقل الحقيقة إلى العالم.

كما طالبت حماس  المجتمع الدولي والمنظمات والمؤسسات الحقوقية بإدانة جرائم الاحتلال بحق الصحفيين في فلسطين، وتحريك دعاوى قضائية في المحاكم الدولية ضدّ قادة الاحتلال لارتكابهم جرائم حرب في قطاع غزَّة.

وختمت حماس بيانها قائلة: نترحّم على أرواح الشهداء الصحفيين الذين ارتقوا بفعل العدوان الصهيوني، وهم يؤدّون رسالتهم الإعلامية النبيلة، ونبعث بتحيّة الفخر والاعتزاز إلى كل الإعلاميين والصحفيين الذين يواصلون دورهم في نقل الحقيقة وكشف جرائم الاحتلال الإرهابي أمام العالم.

حماس الصحفيين غزة جيش الاحتلال المجتمع الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جون ادوارد

رحيل جون إدوارد عن الزمالك.. مفاجآت صادمة بشأن الأزمة المالية

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

الخطيب

جمال جبر يحذف منشور تأشيرة محمود الخطيب إلى أمريكا

موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وقيمة الزيادة

موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وقيمة الزيادة

الإعلامية نهاد سمير

وثقت واقعة إهمال.. الاعتداء على الإعلامية نهاد سمير داخل مركز طبي| فيديو

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

صاروخ حوثي

رعب في إسرائيل.. صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب والقدس بعد صاروخ حوثي

محمود الخطيب

نجم الزمالك: ما يحدث ضد محمود الخطيب شيء غريب جدًا

ترشيحاتنا

إزالة التعديات بأسيوط

محافظ أسيوط: إزالة 53 حالة تعد واسترداد أكثر من 60 فدانًا و3 آلاف متر

محافظ أسيوط يتفقد وحدة الرصف

محافظ أسيوط يتفقد وحدة الرصف بقرية إسكندرية التحرير

إجتماع محافظ أسيوط بمجموعة من الشباب

محافظ أسيوط يبحث مع شباب المبادرات تطوير جودة الخبز وتنفيذ مشروعات تدريبية

بالصور

دراسة: معظم سائقي السيارات الهجينة ينسون استخدام الشاحن

السيارات الهجينة
السيارات الهجينة
السيارات الهجينة

فستان لافت.. مي عمر تستعرض جمالها

مي عمر
مي عمر
مي عمر

رفقة زوجها.. درة تخطف الأنظار بظهورها الأخير

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد