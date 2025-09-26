حماس: استشهاد 251 صحفيا منذ بداية الحرب جريمة نكراء تقترفها حكومة الاحتلال الفاشـ ي

أكدت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) أنَّ ارتقاء 251 شهيداً صحفياً منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزَّة، هو جريمة نكراء تقترفها حكومة الاحتلال الفاشي أمام سمع وبصر العالم، في انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية.

وقالت الحركة في بيان : إنَّ هذه الجرائم البشعة بحق الصحفيين في قطاع غزَّة لن تسقط بالتقادم، ولن تفلح في حجب الحقيقة وفضح جرائم الاحتلال الفاشية وعدوانه ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

وأضافت الحركة في بيانها: نُحمّل الاحتلال والإدارة الأمريكية الداعمة له، المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي ترتكب ضدّ الصحفيين الفلسطينيين وضدّ أبناء شعبنا في قطاع غزَّة على مدار 23 شهراً.

وشددت حماس على أنَّ الدعاية الصهيونية القائمة على الكذب والتضليل قد فشلت في تحقيق أهدافها، وتهاوت أمام عدالة قضية وصمود شعب فلسطين وحقوقه المشروعة.

وتابعت الحركة: نثمّن ونقدّر عالياً المواقف المتضامنة مع الصحفيين والإعلاميين في فلسطين، وندعو كل الوسائل الإعلامية العربية والإسلامية والدولية إلى مواصلة دورها في تغطية جرائم الاحتلال، والانحياز إلى عدالة قضيتنا الوطنية وحقوق شعبنا المشروعة.

كما دعت حماس الاتحادات والنقابات الصحفية حول العالم إلى تصعيد حراكها المتضامن مع الصحفي الفلسطيني، والعمل بكل الوسائل للضغط على الاحتلال للسماح بدخول الصحافة والإعلام الدولي إلى قطاع غزَّة لنقل الحقيقة إلى العالم.

كما طالبت حماس المجتمع الدولي والمنظمات والمؤسسات الحقوقية بإدانة جرائم الاحتلال بحق الصحفيين في فلسطين، وتحريك دعاوى قضائية في المحاكم الدولية ضدّ قادة الاحتلال لارتكابهم جرائم حرب في قطاع غزَّة.

وختمت حماس بيانها قائلة: نترحّم على أرواح الشهداء الصحفيين الذين ارتقوا بفعل العدوان الصهيوني، وهم يؤدّون رسالتهم الإعلامية النبيلة، ونبعث بتحيّة الفخر والاعتزاز إلى كل الإعلاميين والصحفيين الذين يواصلون دورهم في نقل الحقيقة وكشف جرائم الاحتلال الإرهابي أمام العالم.