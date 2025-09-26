اشتباكات عنيفة بين الجيش اللبناني ومسلحين في تل الأبيض بمدينة بعلبك



أفادت وسائل إعلام بوقوع إشتباكات عنيفة بين الجيش اللبناني ومسلحين في تل الابيض بمدينة بعلبك تستخدم فيها الأسلحة المتوسطة وقذائف ال RPG.

ومنذ قليل؛ أعلن وزير الدفاع اللبناني ميشال المنسى، أنّ كرامة الجيش اللبناني تأسف لإلقاء تبعات الشارع على “حماة الشرعية”، مؤكداً أنّ مهمة الجيش “هي درء الفتنة”.

وذكر منسى، في بيانٍ، أنّ الجيش اللبناني “بذل الدماء والأرواح والإصابات والإعاقات في سبيل الأرض والعلم والكرامة وشرف الانتماء لهذا الوطن ولم ينتظر شكوراً ولا زهوراً من أحد، لكن كرامة عسكرييه وضباطه الفخورين الجسورين الميامين تأبى نكران الجميل وتأنف التحامل الظالم وتأسف لإلقاء تبعات الشارع على حماة الشرعية والتلطي وراء تبريرات صغيرة للتنصل من المسؤوليات الكبيرة”.

وأضاف “المهمة الوطنية الأساسية التي يضطلع بها الجيش اللبناني دائما هي درء الفتنة ومنع انزلاق الوضع إلى مهاوي التصادم وردع المتطاولين على السلم الأهلي وترسيخ دعائم الوحدة الوطنية”.

وختم “للجيش اللبناني وطناً يصونه ورئيساً يرعاه وقائداً يسهر عليه وشعباً يحبه ويرى فيه الأمل الباقي بعد الله ولبنان”.

