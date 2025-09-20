الجيش اللبناني يضبط متهمين بالتهريب والاتجار في المخدرات والأسلحة

أعلن الجيش اللبناني عن توقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة منها المشاركة في أعمال تهريب وتشكيل عصابة للاتجار في المواد المخدرة والأسلحة.

وقالت قيادة الجيش – مديرية التوجيه - في بيان مساء اليوم /السبت/- : "ضمن إطار مكافحة التهريب، ضبطت وحدتان من الجيش تؤازر كلا منهما دورية من مديرية المخابرات في منطقتَي وادي خالد – عكار وشبعا - حاصبيا 7 لبنانيين ، لمشاركتهم في تهريب مواد غذائية ومحروقات، وفي حوزتهم كمية منها".

كما ضبطت دورية من مديرية المخابرات في مدينة بعلبك سوريين اثنين لتكوينهما عصابة للاتجار بالمخدرات والأسلحة وأثناء عملية المطاردة أطلق أحدهما النار على عناصر الدورية فردوا بالمثل ما أدى إلى إصابته وضبطت في حوزتهما كميات كبيرة من المخدرات وحبوب الكبتاجون وآلات لتصنيع المخدرات وأسلحة وذخائر حربية وقذائف صاروخية.

وكذلك نفذت دورية من مديرية المخابرات عملية دهم في بلدة عين علق – المتن وضبطت لبنانيا؛ لإطلاقه النار خلال إشكال وكمية من الذخائر الحربية والأعتدة العسكرية.

وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع المضبوطين بإشراف القضاء المختص.

