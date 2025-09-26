رسوم ترامب الجمركية على الأدوية تربك أسواق أوروبا..وتفاقم مخاوف صناعة الدواء

كشفت صحيفة الجارديان أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الأدوية من شركات لا يقع مقرها في الولايات المتحدة أثار حالة جديدة من عدم اليقين في مختلف أنحاء أوروبا وقلق بين المصنعين.

أعربت ألمانيا وهيئة التجارة على مستوى الاتحاد الأوروبي عن قلقهما، بينما تقول أيرلندا وبروكسل إنها لا تزالان واثقتين من أن معدل التعريفة الجمركية البالغ 15% المتفق عليه في يوليو سوف ينطبق على الأدوية الأوروبية المصدرة إلى الولايات المتحدة.

ويحمل هذا الإعلان، وفق الصحيفة البريطانية، تهديدات جديدة للصادرات من المملكة المتحدة، التي لا تزال تنتظر إبرام اتفاق يفي بتعهد ترامب بمنحها "معاملة تفضيلية" وعد بها منذ 8 مايو الماضي، وقد تتعرض لأي رسوم جمركية جديدة.

وقالت الصناعات والجمعيات الدوائية الأوروبية إن هناك حاجة إلى "مناقشات عاجلة" لتوضيح نوايا ترامب، مؤكدة موقفها أن الرسوم الجمركية على الأدوية قد "تزيد التكاليف وتعطل سلاسل التوريد وتمنع المرضى من الحصول على علاجات منقذة للحياة.

بدورها، قالت الحكومة البريطانية إنها تضغط على الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية على الأدوية على أمل الحصول على نتيجة مفيدة.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية، وفق صحيفة الجارديان، "نحن نعلم أن هذا سيكون مثيرا للقلق بالنسبة للصناعة، ولهذا السبب كنا نتعاون بشكل نشط مع الولايات المتحدة وسنستمر في القيام بذلك خلال الأيام المقبلة".

وتابع: "القطاعات مثل صناعة الأدوية تشكل أهمية بالغة لاقتصادنا؛ لذا سنواصل الضغط على الولايات المتحدة لتحقيق نتائج تعكس قوة علاقتنا وتقدم فوائد حقيقية لصناعة المملكة المتحدة.

من جانبها، أكدت شركة روش السويسرية للأدوية، اليوم الجمعة، أن إحدى وحداتها في الولايات المتحدة بدأت مؤخرا العمل في منشأة جديدة، وذلك بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب عن رسوم جمركية جديدة على الأدوية لن تنطبق على الشركات التي تبني مصانع في الولايات المتحدة.

وشركة روش Roche السويسرية هي واحدة من أكبر شركات الأدوية والتشخيص في العالم، مقرها الرئيسي في مدينة بازل – سويسرا، تأسست عام 1896.

وأشار متحدث باسم شركة روش العملاقة إلى الإعلان الصادر في 25 أغسطس بشأن خطط وحدتها جينينتك لإنشاء منشأة في هولي سبرينجز بولاية كارولينا الشمالية، فضلا عن تعهد روش باستثمار 50 مليار دولار في التصنيع والبحث والتطوير في الولايات المتحدة. وتعد شركتا روش ونوفارتس أكبر شركتين للأدوية في سويسرا، وتتمتعان بعمليات إنتاج رئيسية في الولايات المتحدة.

وقالت الحكومة السويسرية إن الإدارات المعنية تقوم بتحليل التأثير المحتمل لتدابير التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على الأدوية، لكنها لا تملك تفاصيل عنها.

وكان الرئيس الأمريكي قد صرح بأن الولايات المتحدة ستفرض تعريفات جمركية بنسبة 100% على واردات المنتجات الصيدلانية ذات العلامات التجارية أو براءات الاختراع اعتبارا من الأول من أكتوبر، ما لم تكن شركة أدوية معينة تبني مصنعا للتصنيع في الولايات المتحدة.