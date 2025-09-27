وزير الخارجية: مصر ترى في استعادة سوريا لعافيتها تعزيزا للأمن القومي العربي

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع أسعد الشيباني وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

أكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء موقف مصر الثابت بشأن ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها ودعم مؤسسات الدولة الوطنية وبما يضمن استعادة سيادتها الكاملة على أراضيها، وصون مقدرات الشعب السوري الشقيق. وأضاف أن المسار السياسي بمشاركة جميع مكونات الشعب السوري هو ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار المستدام.

أبرز وزير الخارجية أهمية استمرار جهود مكافحة الإرهاب والتطرف، مؤكداً أن مصر ترى في استعادة سوريا لعافيتها ودورها الطبيعي داخل محيطها العربي والإقليمي هدفاً أساسياً يعزز الأمن القومي العربي.

كما جدد الوزير عبد العاطي رفض مصر القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية، محذراً من خطورة محاولات استغلال الأوضاع الراهنة لتبرير التدخلات الخارجية. وأكد وزير الخارجية أن مصر تواصل في اتصالاتها الإقليمية والدولية التأكيد على ضرورة احترام وحدة سوريا وسيادتها الكاملة، ورفض أي محاولات للمساس بأمنها.