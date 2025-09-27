قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدوري المصري .. حرس الحدود يتقدم على زد 1-0 فى الشوط الأول
قرار عاجل .. النيابة الإدارية تعاين موقع مصنع نسيج المحلة المنهار ..صور
النيابة الإدارية تُحقق في واقعة حريق مصنع المحلة الكبرى وتصدر قرارات عاجلة
خاص| أول تعليق من دينا على الانتقادات الموجهة لأكاديمية الرقص الشرقي.. فيديو
لحماية حقوق الموظفين.. قانون العمل يتيح التظلم من قرار الوقف خلال 72 ساعة
من عزل حماس إلى إعادة الإعمار.. تفاصيل خطة ترامب لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة
بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه
وزير الخارجية: تتطلع لتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في برامج تشغيل المنظمات بالقاهرة
سيلينا جوميز تودع العزوبية.. تفاصيل حفل زفافها الليلة
حبس حمو بيكا 3 أشهر في قضية حيازة سلاح أبيض
وزير الخارجية: مصر ترى في استعادة سوريا لعافيتها تعزيزا للأمن القومي العربي
سعر الذهب مساء اليوم السبت 26-9-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية: مصر ترى في استعادة سوريا لعافيتها تعزيزا للأمن القومي العربي

وزير الخارجية يلتقي نظيره السوري
وزير الخارجية يلتقي نظيره السوري
فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع أسعد الشيباني وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

أكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء موقف مصر الثابت بشأن ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها ودعم مؤسسات الدولة الوطنية وبما يضمن استعادة سيادتها الكاملة على أراضيها، وصون مقدرات الشعب السوري الشقيق. وأضاف أن المسار السياسي بمشاركة جميع مكونات الشعب السوري هو ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار المستدام.

أبرز وزير الخارجية أهمية استمرار جهود مكافحة الإرهاب والتطرف، مؤكداً أن مصر ترى في استعادة سوريا لعافيتها ودورها الطبيعي داخل محيطها العربي والإقليمي هدفاً أساسياً يعزز الأمن القومي العربي.

كما جدد الوزير عبد العاطي رفض مصر القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية، محذراً من خطورة محاولات استغلال الأوضاع الراهنة لتبرير التدخلات الخارجية. وأكد وزير الخارجية أن مصر تواصل في اتصالاتها الإقليمية والدولية التأكيد على ضرورة احترام وحدة سوريا وسيادتها الكاملة، ورفض أي محاولات للمساس بأمنها.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة أسعد الشيباني وزير الخارجية والمغتربين الشعب السوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

الخطيب

منتظرين اعتذار شلبي.. أحمد بلال يكشف مفاجآت صادمة بشأن مرض الخطيب

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

محمد صلاح

أحمد جلال: إيناس مظهر بريئة من إهانة محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية

أسعار الطماطم

مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. وهذا موعد انخفاضها بالأسواق

جثة

فيشة الغسالة كلمة السر.. مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء في أسيوط

ترشيحاتنا

القرآن الكريم

معنى قوله "إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ".. خالد الجندي يحذر من خطورة إشاعة المنكرات

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: هذا الفعل من أخطر الذنوب

السياح

الأوقاف: احترام السائح واجب وكرم المصريين دعاية حقيقية للبلد

بالصور

الأكياس العقدية.. نتوءات حميدة تظهر حول المفاصل وقد تتطلب التدخل الطبي

ما هي الأكياس العقدية؟
ما هي الأكياس العقدية؟
ما هي الأكياس العقدية؟

طرق فعّالة للسيطرة على الرغبة في تناول السكريات.. وداعًا لشهوة الحلويات

طرق فعّالة للسيطرة على الرغبة في تناول السكريات
طرق فعّالة للسيطرة على الرغبة في تناول السكريات
طرق فعّالة للسيطرة على الرغبة في تناول السكريات

قائمة أعلى 10 سيارات مبيعا في أوروبا خلال أغسطس 2025

فولكس فاجن تي روك
فولكس فاجن تي روك
فولكس فاجن تي روك

افتتحت مدرسة رقص.. أبرز إطلالات الراقصة دينا

الراقصة دينا
الراقصة دينا
الراقصة دينا

فيديو

نتنياهو بمقر الأمم المتحدة

نتنياهو يخطب أمام الكراسي فقط| أوروبا أغلقت أجواؤها والأمم المتحدة صمت آذانها

عريس أسوان

وقع وهو بيرقص .. تفاصيل رحيل عريس أسوان أثناء حفل زفافه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد