مجلس الزمالك في حيرة.. انقسام داخل القلعة البيضاء حول مصير فيريرا

يشهد نادي الزمالك حالة من الإنقسام الحاد داخل مجلس الإدارة بشأن مستقبل المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، وذلك عقب تعادل الفريق الأبيض أمام غزل المحلة في الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

وكشف مصدر مطلع داخل النادي أن المدير الرياضي جون إدوارد يتمسك باستمرار فيريرا في منصبه، مؤكداً أن المدرب قادر على تقديم شيء كبير خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن فترة التوقف الدولي الحالية ستمنحه الفرصة لمعالجة الأخطاء التي تسببت في نزيف النقاط خلال المباريات الأخيرة.

وفي المقابل، يرى عدد كبير من أعضاء مجلس الإدارة أن استمرار المدرب لم يعد في مصلحة الفريق، مطالبين بضرورة إحداث تغيير فني خلال فترة التوقف الحالية استجابة لرغبة الجماهير التي تطالب برحيله.

وأشار المصدر ذاته إلى أن اجتماعًا حاسمًا سيعقد خلال الساعات المقبلة بين مجلس الإدارة والمدير الرياضي لحسم الملف بشكل نهائي، موضحا أن النقاش سيتركز بشكل أساسي على التوصل إلى اتفاق ودي بشأن الشرط الجزائي الكبير في عقد فيريرا، والذي يمثل العقبة الأكبر أمام قرار الإقالة الفورية.