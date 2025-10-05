قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ المنوفية يلتقي أهالي دلهمو المتضررين من مياه النيل ويعلن دعمًا عاجلًا لحماية المواطنين
بطولات لا تُنسى.. ندوة وطنية تستحضر روح أكتوبر في معرض دمنهور الثامن للكتاب
فتح باب القبول الاستثنائي لطلاب دفعة 2023 بالمعاهد الخاصة العالية والمتوسطة
الجبهة الوطنية في ذكرى نصر أكتوبر: ملحمة مجد تتجدد.. ونصرك يا مصر مستمر
وزير دفاع الاحتلال: الجيش سيبقى في مناطق سيطرة بغزة لحماية المستوطنات.. وسننزع سلاح حركة حماس
نواب "صحة البرلمان": الولادات القيصرية غير المبررة خطر صامت يهدد أمهات مصر.. وآن أوان المواجهة
مصر تكثف جهودها لإدخال المساعدات إلى غزة رغم التحديات
وزير التعليم يفتتح إدارة المنتزه أول التعليمية.. و9 مدارس جديدة بالمحافظة
واقعة روسية تهز المجتمع.. أب ينتقم من المعتدي على ابنته ويجبره على حفر قبره بيده
مجلس الزمالك في حيرة.. انقسام داخل القلعة البيضاء حول مصير فيريرا
سوريا تشهد أول انتخابات تشريعية بعد سقوط نظام الأسد
الحكومة توافق علي تقنين أوضاع 160 كنيسة ومبنى تابعاً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مجلس الزمالك في حيرة.. انقسام داخل القلعة البيضاء حول مصير فيريرا

يانيك فيريرا
يانيك فيريرا
منتصر الرفاعي

يشهد نادي الزمالك حالة من الإنقسام الحاد داخل مجلس الإدارة بشأن مستقبل المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، وذلك عقب تعادل الفريق الأبيض أمام غزل المحلة في الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

وكشف مصدر مطلع داخل النادي أن المدير الرياضي جون إدوارد يتمسك باستمرار فيريرا في منصبه، مؤكداً أن المدرب قادر على تقديم شيء كبير خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن فترة التوقف الدولي الحالية ستمنحه الفرصة لمعالجة الأخطاء التي تسببت في نزيف النقاط خلال المباريات الأخيرة.

وفي المقابل، يرى عدد كبير من أعضاء مجلس الإدارة أن استمرار المدرب لم يعد في مصلحة الفريق، مطالبين بضرورة إحداث تغيير فني خلال فترة التوقف الحالية استجابة لرغبة الجماهير التي تطالب برحيله.

وأشار المصدر ذاته إلى أن اجتماعًا حاسمًا سيعقد خلال الساعات المقبلة بين مجلس الإدارة والمدير الرياضي لحسم الملف بشكل نهائي، موضحا أن النقاش سيتركز بشكل أساسي على التوصل إلى اتفاق ودي بشأن الشرط الجزائي الكبير في عقد فيريرا، والذي يمثل العقبة الأكبر أمام قرار الإقالة الفورية.

يانيك فيريرا غزل المحلة الدوري الممتاز جون إدوارد الزمالك مجلس الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

البنك المركزي

عقوبات مشددة للمُخالفين .. تعرّف على الحد الأقصى للنقد عند السفر للخارج

الزمالك

هل يرحل جون إدوارد ويانيك فيريرا عن الزمالك؟.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 5-10-2025

أحمد عبدالقادر

تفاصيل جلسة تجديد عقد أحمد عبد القادر مع الأهلي

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 5-10-2025

بيج ياسمين

مش هتصدق .. بيج ياسمين بفستان الفرح | اعرف القصة

الزمالك

«أنا زهقت الصراحة».. تعليق ناري من الغندور بعد تعادل الزمالك أمام غزل المحلة

ترشيحاتنا

الصيام

هل يجوز صيام يوم واحد من الأيام البيض؟.. دار الإفتاء تجيب

أذكار الصباح كاملة مكتوبة

أذكار الصباح كاملة مكتوبة.. رددها الآن ولا تتكاسل عنها

هل المواظبة على الصلاة يغني عن قضاء ما فات منها؟.. الإفتاء تجيب

هل المواظبة على الصلاة تغني عن قضاء ما فات منها؟.. الإفتاء تجيب

بالصور

200 ألف جنيه.. مى عمر تثير الجدل بفستانها فى أسبوع الموضة بباريس

مى عمر تثير الجدل بفستانها فى اسبوع الموضة بباريس
مى عمر تثير الجدل بفستانها فى اسبوع الموضة بباريس
مى عمر تثير الجدل بفستانها فى اسبوع الموضة بباريس

للانش بوكس.. طريقة عمل الكوكيز السريع

طريقة عمل الكوكيز السريع..
طريقة عمل الكوكيز السريع..
طريقة عمل الكوكيز السريع..

كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟

كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟
كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟
كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟

جومانا مراد تثير الجدل بجمالها فى أحدث جلسة تصوير

جومانا مرادد تثير الجدل بجمالها فى اخر جلسة تصوير
جومانا مرادد تثير الجدل بجمالها فى اخر جلسة تصوير
جومانا مرادد تثير الجدل بجمالها فى اخر جلسة تصوير

فيديو

طلبقة أحمد مكي

زواج سري وخذلان.. طليقة أحمد مكي تكشف أسرار زواجها لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أمريكا وإسرائيل.. تحالف القذارة والدم الفلسطيني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

المزيد