الجبهة الوطنية في ذكرى نصر أكتوبر: ملحمة مجد تتجدد.. ونصرك يا مصر مستمر
وزير دفاع الاحتلال: الجيش سيبقى في مناطق سيطرة بغزة لحماية المستوطنات.. وسننزع سلاح حركة حماس
نواب "صحة البرلمان": الولادات القيصرية غير المبررة خطر صامت يهدد أمهات مصر.. وآن أوان المواجهة
مصر تكثف جهودها لإدخال المساعدات إلى غزة رغم التحديات
وزير التعليم يفتتح إدارة المنتزه أول التعليمية.. و9 مدارس جديدة بالمحافظة
واقعة روسية تهز المجتمع.. أب ينتقم من المعتدي على ابنته ويجبره على حفر قبره بيده
مجلس الزمالك في حيرة.. انقسام داخل القلعة البيضاء حول مصير فيريرا
سوريا تشهد أول انتخابات تشريعية بعد سقوط نظام الأسد
الحكومة توافق علي تقنين أوضاع 160 كنيسة ومبنى تابعاً
ديمتري دلياني لـ "صدى البلد": خطاب نتنياهو الليلة الماضية كشف سعيه لتحويل خطة ترامب لأداة لاستمرار الإبادة
العربية اتقلبت بالركاب.. إصابة 14 شخصًا في حادث مروري غربي الإسكندرية
تصحيح المسار.. إجراء جديد في الزمالك بعد التوقف الدولي
أخبار العالم

ديمتري دلياني لـ "صدى البلد": خطاب نتنياهو الليلة الماضية كشف سعيه لتحويل خطة ترامب لأداة لاستمرار الإبادة

ديمتري دلياني
ديمتري دلياني
فرناس حفظي

قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إنّ «خطاب بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم الإبادة الجماعية، مثّل إعلاناً صريحاً مناقضاً لخطة ترامب عبر نسف أسسها الجوهرية وتحويلها من إطار لإنهاء الابادة الإسرائيلية في غزة إلى أداة لترسيخ السيطرة الاستعمارية واستمرار جرائم الحرب».

وأوضح ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”،  أن تصريح نتنياهو عن بقاء جيشه الإبادي في قطاع غزة هو إعلان لإجهاض البند المركزي في الخطة الذي نصّ على الانسحاب الكامل وإطلاق مرحلة انتقالية فلسطينية تحت إشراف دولي، ما يكشف بوضوح نية دولة الاحتلال تحويل أي مسار دبلوماسي إلى غطاء لاستمرار السيطرة الاستعمارية والإبادة.

وأضاف دلياني أنّ خطة ترامب وضعت أساساً واضحاً لوقف الأعمال العسكرية وتسليم إدارة غزة إلى هيئة فلسطينية تكنوقراطية بإشراف دولي، «لكن نتنياهو استغلّ الخطاب لتقديم صورة زائفة عن انتصار عسكري، في الوقت الذي ينتهك فيه نصوص الخطة ويفرغها من مضمونها السياسي والإنساني». وأشار إلى أنّ هذا الإعلان الإسرائيلي «يعكس إرادة مسبقة لإفشال الجهد الدولي وتحميل تبعات الفشل على واشنطن، بهدف الحفاظ على بنية الاحتلال وشرعنة الإبادة الجماعية عبر لغة الدبلوماسية».

واختتم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بالتأكيد على أن جوهر خطاب نتنياهو لا يحمل نوايا سياسية لإنهاء الإبادة، بل يكرّسها، وأنّ أي عملية سياسية لن تكون ذات معنى ما دامت دولة الاحتلال تواصل إبقاء غزة تحت حصارها وحكم جيشها الإبادي.

ديمتري دلياني الإصلاح الديمقراطي حركة فتح بنيامين نتنياهو غزة

