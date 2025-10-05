ديمتري دلياني لـ "صدى البلد": خطاب نتنياهو الليلة الماضية كشف سعيه لتحويل خطة ترامب لأداة لاستمرار الإبادة

قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إنّ «خطاب بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم الإبادة الجماعية، مثّل إعلاناً صريحاً مناقضاً لخطة ترامب عبر نسف أسسها الجوهرية وتحويلها من إطار لإنهاء الابادة الإسرائيلية في غزة إلى أداة لترسيخ السيطرة الاستعمارية واستمرار جرائم الحرب».

وأوضح ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن تصريح نتنياهو عن بقاء جيشه الإبادي في قطاع غزة هو إعلان لإجهاض البند المركزي في الخطة الذي نصّ على الانسحاب الكامل وإطلاق مرحلة انتقالية فلسطينية تحت إشراف دولي، ما يكشف بوضوح نية دولة الاحتلال تحويل أي مسار دبلوماسي إلى غطاء لاستمرار السيطرة الاستعمارية والإبادة.

وأضاف دلياني أنّ خطة ترامب وضعت أساساً واضحاً لوقف الأعمال العسكرية وتسليم إدارة غزة إلى هيئة فلسطينية تكنوقراطية بإشراف دولي، «لكن نتنياهو استغلّ الخطاب لتقديم صورة زائفة عن انتصار عسكري، في الوقت الذي ينتهك فيه نصوص الخطة ويفرغها من مضمونها السياسي والإنساني». وأشار إلى أنّ هذا الإعلان الإسرائيلي «يعكس إرادة مسبقة لإفشال الجهد الدولي وتحميل تبعات الفشل على واشنطن، بهدف الحفاظ على بنية الاحتلال وشرعنة الإبادة الجماعية عبر لغة الدبلوماسية».

واختتم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بالتأكيد على أن جوهر خطاب نتنياهو لا يحمل نوايا سياسية لإنهاء الإبادة، بل يكرّسها، وأنّ أي عملية سياسية لن تكون ذات معنى ما دامت دولة الاحتلال تواصل إبقاء غزة تحت حصارها وحكم جيشها الإبادي.