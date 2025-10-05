قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ القاهرة يضع إكليلًا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية بالخفير

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
مريم عزت

وضع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة يرافقه اللواء أركان حرب عبد المعطي عبد العزيز علام قائد المنطقة المركزية العسكرية ، واللواء طارق راشد مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة إكليلًا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية بالخفير وقراءة الفاتحة على أرواحهم الزكية، وذلك احتفالا بالذكرى الـ ٥٢ لإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة.


وأكد محافظ القاهرة أن يوم الـسادس من أكتوبر سيظل شاهداً على قوة وعزيمة الإرادة المصرية وبطولة أبنائها البواسل من القوات المسلحة، فى الحفاظ على وحدة أرضها وعزة وكرامة شعبها لتظل قواتنا المسلحة وجيشنا درعًا وسيفًا للوطن فى الحرب وسواعد للبناء والتنمية فى السلم .


وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذا العبور العظيم سيظل مبعثًا للفخر والاعتزاز ببطولات رجالًا أعلو قيم التضحية والعطاء من أجل رفعة الوطن.

