تل أبيب تشتعل .. متظاهرون إسرائيليون يحرقون محيط مقر الليكود والشرطة ترد بالقوة | صور
جوردون موراي S1 LM الجديدة.. سيارة تعيد تعريف القوة | صور
تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025
شرطة الاحتلال: اعتقال 6 متظاهرين وفتح جميع الطرق في تل أبيب
مستشارة قضائية بالحكومة الإسرائيلية تتهم وزير العدل بخرق قرار المحكمة العليا
جمال شعبان: الفول نعمة.. ربنا يحفظها من الزوال
حبس البلوجر لي لي بسبب فيديوهات رقص بملابس خادشة للحياء
تذبذب طفيف.. أسعار الدواجن والبيض بعد آخر صعود
تبدأ من 69 ألف ريال.. أسعار هيونداي أكسنت موديل 2025 في السعودية
بعد أيام من الصمت.. التفاصيل الكاملة لإنهاء حياة بطلة سموحة دينا علاء
رضا عبدالعال: فيريرا لا يصلح للزمالك..وعلامة استفهام حول استبعاد شيكو بانزا
إسرائيل تُلوّح بالعمليات العسكرية كوسيلة لإجبار حماس على القبول باتفاق شامل لتحرير الرهائن
فيديو

تفاصيل مؤلـ.مة في حـ.ادث سيدة الشرقية

أكد مصدر أمنى بمركز شرطة الزقازيق التابع لمديرية أمن الشرقية أنه لا صحة لضبط المتهم في واقعة سحل سيدة بقرية هرية رزنة بدائرة المركز وتجري الآن اعمال فحص الفيديو واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف التفاصيل حيث كان رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك بمحافظة الشرقية تداولوا مقطع فيديو مدته لا تتجاوز الدقيقة الواحدة مأخوذ من إحدي كاميرات المراقبة المثبت أمام احدي الشقق السكنية بقرية هرية رزنة التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية يظهر فيه احد الأشخاص يقوم بسحل سيدة علي سلالم المنزل وانتشر الفيديو بصورة كبيرة جدا عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي.

و نشرت إحدى السيدات الفيديو مصحوبا ببوست مكتوب فيه اغيثونا انا واولادي اغيثونا أنا من قریە رزنه مركز الزقازيق محافظة الشرقية.

انا اتصلت ع المركز بس معرفش مجاش ليه مع انهم تواصلوا معايا لحد ما قالولي أنهم عند المعهد الديني وبعد كده معرفش حاجه زوجي يعمل في الخارج سلفي يدعي عبدالله يعمل محصل ف شركة المياه.

واللي قام بسحلي زوج “اسماء ا” يدعي “محمد ا ا إ” وسلفتي دائمة السب والشتم والتعدي عليا وعلي أولادي أخر مره قبل هذه الواقعه تعدت عليا وذهبت لعمل محضر وبالفعل أخدت شهر حبس وبموجب قاعدة عرفيه تنازلت عن المحضر والدعوي المدنية الخاصة بالواقعة وعادت لما كانت عليه بل وأكثر وتعدت علي أولادي فقامت بامساك ابني من منطقه حساسة وانتظر للصباح لاذهب للمركز بولدي لعمل المحضر والكشف عليا وعليه.

واقعة الشرقيه الشرقيه واقعه سحل سيدة

